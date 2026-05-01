Woodscream
Woodscream

16+
О концерте

Концерты фолк-метал группы Woodscream

Madstream Booking представляет два масштабных шоу коллектива Woodscream, которые станут ключевыми событиями осеннего сезона для ценителей фолк-метала. В программе — как популярные композиции, так и новые песни, которые позволят ощутить магию музыкальных пассажей и пережить дух древности.

Woodscream готовят выступления с фирменным плотным звуком и расширенным сет-листом. Каждое шоу станет уникальным событием, где фолк-энергия, тяжелый драйв и эпичность звучания сплетаются в единый живой поток. Зрители смогут услышать все то, за что любят группу: от композиций, проверенных временем, до абсолютно нового материала, ранее не исполнявшегося на живых концертах.

Это треки, которые поются хором. Ритм проникает до костей. Мощный голос ведет публику за собой. Woodscream обещают максимальную отдачу от первого до последнего аккорда.

В центре каждого шоу — харизматичная вокалистка группы Валентина, чей живой контакт с публикой стал визитной карточкой коллектива.

Важно!

  • Проход на мероприятие возможен для зрителей старше 16 лет.
  • Служба безопасности площадки вправе запросить подтверждение возраста в виде оригинала паспорта или данных с портала Госуслуги.
  • Зрители младше 16 лет могут пройти только в сопровождении родителей или опекунов, либо при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей.

Ожидайте два вечера, два города и одну мощную волну звука, энергии и чистого музыкального огня!

Май
29 мая пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2300 ₽
Май
30 мая суббота
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 2300 ₽

