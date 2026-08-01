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Women’s Big Fest
Билеты от 2099₽
Киноафиша Women’s Big Fest

Women’s Big Fest

12+
Возраст 12+
Билеты от 2099₽

О концерте

Women's Big Fest в Atmosphere Moscow

В клубе «Atmosphere Moscow» пройдет концерт формата «Women's Big Fest», посвященный ярким представителям женской музыкальной сцены. 

Концертная программа включает выступления известных артисток, таких как Kristina SI, Юля Гаврилина, Sky Rae и Госпожа Эвелин. Также ожидаются несколько секретных гостей, чьи имена будут раскрыты позже. Это событие привлечет внимание любителей музыкальных проектов, связанных с женской темой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, отмечающего силу и талант женщин в музыке!

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Август
26 августа среда
16:30
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 2099 ₽

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