Woman: Diana Sur

Авторская программа Дианы Сур «Woman»

Приглашаем вас на уникальный концерт авторской программы московской джазовой и соул певицы Дианы Сур. В программе прозвучит музыка из её дебютного альбома «Woman», который затрагивает важные темы самопознания и борьбы женщины за своё место в этом мире.

Концепция и содержание альбома

Альбом «Woman» представляет собой музыкальное путешествие, в котором искренность и бескомпромиссность певицы становятся её главными козырями. Диана Сур искусно сочетает различные жанры — от ритм-н-блюза до блюз-рока, создавая неповторимое звучание. Здесь переплетаются эмоциональные крайности соула, фанка, хип-хопа, госпела и импровизационной джазовой традиции.

О Диане Сур

Диана Сур — обладательница запоминающегося, тембрально насыщенного голоса, автор песен и композитор. В 2023 году она номинирована на премию «Восходящая звезда» на Радио Jazz и является хедлайнером российских и международных джазовых фестивалей. Певица также является лауреаткой международных музыкальных конкурсов, включая «International Songwriting Competition» в штате Теннесси, США.

Золотой репертуар

В программе концерта также прозвучат произведения из золотого репертуара выдающихся джазовых и эстрадных вокалистов. Эти композиции будут исполнены в невероятно красивых и стилистически безупречных аранжировках участников ансамбля.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!