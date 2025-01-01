Winterreise 2.0. Франц Шуберт. Бернхард Ланг

Winterreise 2.0: перекрестное путешествие в «Зимний путь»

Спектакль «Winterreise 2.0» — это уникальное музыкальное путешествие, которое соединяет воедино две эпохи и два гения: Франца Шуберта и Бернхарда Ланга. В ходе представления зрители смогут оценить интерпретацию классического вокального цикла Шуберта через призму современности.

Шуберт. «Зимний путь»

«Зимний путь» Франца Шуберта (1827) — это вокальный цикл из 24 песен, основанный на стихах Вильгельма Мюллера. В этом произведении зимний ландшафт становится яркой метафорой экзистенциальной боли и душевных странствий героя после утраты любви. В концерте будут исполнены 12 песен этого цикла. Каждый из номеров погружает слушателя в атмосферу последней зимы, где звучат глубоко прочувствованные крики и пустота.

Ланг. «The Cold Trip pt.2»

Бернхард Ланг продолжает эту тему в своем цикле «The Cold Trip, pt.2» (2023), который представляет собой композицию для голоса, фортепиано и электроники. Этот цикл основан на материалах вокального цикла Шуберта и включает 12 минималистичных композиций с прологом и эпилогом. Музыка Ланга создает ностальгический палимпсест, где шубертовские темы переосмыслены через призму современного звучания, включая препарированное фортепиано и вокальные техники, расширяющие границы традиционного пения.

Исполнители

В роли исполнителей выступят:

Катерина Имсоква — сопрано

Павел Харалгин — баритон

Саша Листова — фортепиано

Не упустите возможность погрузиться в этот музыкальный диалог двух эпох, где каждое произведение становится отражением внутреннего состояния человека, его чувств и переживаний. Приходите и услышьте, как сердце все еще бьется.