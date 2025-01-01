Меню
Winter Classic Jazz
Киноафиша Winter Classic Jazz

Winter Classic Jazz

6+
Возраст 6+
О концерте

Ночь джаза в клубе Jam Club

В клубе Jam Club прозвучат бессмертные мелодии эпохи золотого джаза. Вас ждут шедевры от таких легенд, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидей и Элла Фицджеральд.

Звучание, полное импровизации

Талантливая группа музыкантов исполнит произведения, наполненные энергией импровизации и душевным теплом. Вы сможете насладиться звуками гитары, барабанов, фортепиано и контрабаса, создающими атмосферу настоящего джазового клуба Нью-Йорка.

Угощения и атмосфера

В меню клуба представлены авторские коктейли и изысканные блюда, которые позволят вам насладиться вечером в полной мере. Это отличный способ провести время любителям живой музыки и поклонникам классического джаза.

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной истории!

Декабрь
18 декабря четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

