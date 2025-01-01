Winline Pubstomp

14 сентября на ВТБ Арене состоится грандиозное событие — пабстомп от Winline, посвященный чемпионату мира по Dota 2 — The International 2025. Это уникальная возможность стать частью киберспортивной атмосферы, где соберутся тысячи фанатов!
В этот день ты сможешь:
На мероприятии тебя будут развлекать известные медийные личности и стримеры, такие как just_ns, RAMZES, buster и многие другие. Они поддержат свои любимые команды и создадут незабываемую атмосферу.
Пабстомп — это не просто просмотр игры. Это возможность почувствовать себя частью огромного киберспортивного сообщества, обменяться эмоциями с единомышленниками и провести время в самом центре событий.
В день мероприятия ВТБ Арена соберет более 7000 любителей Dota 2! Также доступны VIP-билеты, которые предоставляют:
Продолжительность мероприятия: около 8 часов.
Возрастное ограничение: 18+
Не упусти возможность стать частью легендарной битвы! Подними щит за свою любимую команду на самом большом пабстомпе года!