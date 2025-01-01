Winline Pubstomp

Пабстомп Winline: Ощути дух киберспорта!

14 сентября на ВТБ Арене состоится грандиозное событие — пабстомп от Winline, посвященный чемпионату мира по Dota 2 — The International 2025. Это уникальная возможность стать частью киберспортивной атмосферы, где соберутся тысячи фанатов!

Что тебя ждет?

В этот день ты сможешь:

Насладиться совместным просмотром матчей;

Участвовать в интерактивах и конкурсах косплея;

Сделать яркие фотографии в специально подготовленных фотозонах;

Посмотреть зрелищные шоу в стиле древних полей сражений;

Занять места на шоу-матчах с топовыми стримерами в формате 1 на 1.

Звезды киберспорта

На мероприятии тебя будут развлекать известные медийные личности и стримеры, такие как just_ns, RAMZES, buster и многие другие. Они поддержат свои любимые команды и создадут незабываемую атмосферу.

Почему стоит прийти?

Пабстомп — это не просто просмотр игры. Это возможность почувствовать себя частью огромного киберспортивного сообщества, обменяться эмоциями с единомышленниками и провести время в самом центре событий.

Дополнительная информация

В день мероприятия ВТБ Арена соберет более 7000 любителей Dota 2! Также доступны VIP-билеты, которые предоставляют:

Лучший обзор арены;

Собственную трибуну;

Особую атмосферу с едой и напитками;

Незабываемые впечатления.

Продолжительность мероприятия: около 8 часов.

Возрастное ограничение: 18+

Не упусти возможность стать частью легендарной битвы! Подними щит за свою любимую команду на самом большом пабстомпе года!