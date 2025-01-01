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Winline Pubstomp
Билеты от 1000₽
Киноафиша Winline Pubstomp

Winline Pubstomp

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пабстомп Winline: Ощути дух киберспорта!

14 сентября на ВТБ Арене состоится грандиозное событие — пабстомп от Winline, посвященный чемпионату мира по Dota 2 — The International 2025. Это уникальная возможность стать частью киберспортивной атмосферы, где соберутся тысячи фанатов!

Что тебя ждет?

В этот день ты сможешь:

  • Насладиться совместным просмотром матчей;
  • Участвовать в интерактивах и конкурсах косплея;
  • Сделать яркие фотографии в специально подготовленных фотозонах;
  • Посмотреть зрелищные шоу в стиле древних полей сражений;
  • Занять места на шоу-матчах с топовыми стримерами в формате 1 на 1.

Звезды киберспорта

На мероприятии тебя будут развлекать известные медийные личности и стримеры, такие как just_ns, RAMZES, buster и многие другие. Они поддержат свои любимые команды и создадут незабываемую атмосферу.

Почему стоит прийти?

Пабстомп — это не просто просмотр игры. Это возможность почувствовать себя частью огромного киберспортивного сообщества, обменяться эмоциями с единомышленниками и провести время в самом центре событий.

Дополнительная информация

В день мероприятия ВТБ Арена соберет более 7000 любителей Dota 2! Также доступны VIP-билеты, которые предоставляют:

  • Лучший обзор арены;
  • Собственную трибуну;
  • Особую атмосферу с едой и напитками;
  • Незабываемые впечатления.

Продолжительность мероприятия: около 8 часов.

Возрастное ограничение: 18+

Не упусти возможность стать частью легендарной битвы! Подними щит за свою любимую команду на самом большом пабстомпе года!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
10:00 от 1000 ₽

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