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Wildways
Киноафиша Wildways

Wildways

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия Wildways на казанской сцене

Рок-группа Wildways известна своей уникальной энергетикой и мастерством сочетания различных музыкальных жанров — от поп-музыки до тяжелого металла. За 14 лет своей карьеры коллектив выпустил шесть полноформатных альбомов, среди которых особое место занимает платиновый альбом «Anna».

На концерте в Big Twin Arena в Казани зрителей ждёт фирменное шоу с зажигательными хитами и новыми треками. Это событие станет настоящим праздником для поклонников мощного звука и динамичных выступлений.

От андеграунда до востребованной группы

Wildways начали свой путь в брянском андеграунде и с тех пор значительно выросли, уступив свою аудиторию более чем в одной стране. Группа успела завоевать признание за свою способность к экспериментам, сохраняя при этом уникальный стиль, который сделал их узнаваемыми.

Концерт — шоу с безумным драйвом

Каждое выступление Wildways — это наводнение эмоций и драйва. Со сцены звучат как проверенные временем хиты, так и свежие композиции, которые, без сомнения, понравятся всем поклонникам группы.

Исполнители
«Wildways» Г

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а

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