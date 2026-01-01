Энергия Wildways на казанской сцене

Рок-группа Wildways известна своей уникальной энергетикой и мастерством сочетания различных музыкальных жанров — от поп-музыки до тяжелого металла. За 14 лет своей карьеры коллектив выпустил шесть полноформатных альбомов, среди которых особое место занимает платиновый альбом «Anna».

На концерте в Big Twin Arena в Казани зрителей ждёт фирменное шоу с зажигательными хитами и новыми треками. Это событие станет настоящим праздником для поклонников мощного звука и динамичных выступлений.

От андеграунда до востребованной группы

Wildways начали свой путь в брянском андеграунде и с тех пор значительно выросли, уступив свою аудиторию более чем в одной стране. Группа успела завоевать признание за свою способность к экспериментам, сохраняя при этом уникальный стиль, который сделал их узнаваемыми.

Концерт — шоу с безумным драйвом

Каждое выступление Wildways — это наводнение эмоций и драйва. Со сцены звучат как проверенные временем хиты, так и свежие композиции, которые, без сомнения, понравятся всем поклонникам группы.