Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Wildways
Билеты от 4500₽
Киноафиша Wildways

Wildways

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте

Концерт Wildways на теплоходе

Российская рок-группа Wildways готова вновь удивить своих поклонников мощным и эмоциональным выступлением. С момента своего основания группа зарекомендовала себя как один из самых ярких и заметных музыкальных коллективов страны. За 14 лет своей карьеры Wildways прошли путь от брянского андеграунда до статуса востребованной рок-группы.

Группа выпустила уже шесть полноформатных альбомов, в том числе концептуальный «Anna», который получил платиновую сертификацию за более чем 50 тысяч проданных экземпляров. Wildways объединяет в своем творчестве разнообразные музыкальные жанры, от поп-музыки до тяжелого метала, что делает их выступления уникальными и незабываемыми.

Каждое шоу Wildways — это настоящая порция безумия и драйва, где смешиваются проверенные временем хиты и новинки. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Информация для зрителей

  • Сбор гостей: 17:30 - 18:30
  • Начало посадки: 18:30
  • Отплытие корабля: 19:00

Купить билет на концерт Wildways

Помощь с билетами
Июнь
4 июня четверг
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Вивальди «Времена года». Концерт для детей при свечах с песочной анимацией
0+
Классическая музыка

Вивальди «Времена года». Концерт для детей при свечах с песочной анимацией

19 июня в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1500 ₽
Оркестр ГАБТ России, дирижер - Валерий Гергиев
6+
Классическая музыка

Оркестр ГАБТ России, дирижер - Валерий Гергиев

29 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 2000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight
6+
Живая музыка Кавер

Оркестр CAGMO. Симфония Hollow Knight

8 июля в 20:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше