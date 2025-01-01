Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Wildways
Киноафиша Wildways

Wildways

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Wildways: рок-концерт в клубе А2

Приглашаем вас на незабываемый рок-концерт группы Wildways, который состоится в клубе А2. Этот вечер обещает быть полным энергии и драйва!

Программа вечера

Вечер начнется в 18:00 с открытия дверей, после чего все гости смогут настроиться на волну рок-музыки. Не упустите возможность стать частью концертного события, которое начнется в 20:00.

О группе Wildways

Wildways — одна из самых ярких рок-групп на современной музыкальной сцене. Их фирменный стиль включает в себя мощные гитарные рифы и запоминающиеся мелодии. Вы сможете услышать как известные хиты, так и новые композиции, которые обязательно зацепят зрителя.

Интересные факты

  • Группа Wildways была основана в 2013 году и быстро завоевала популярность на рок-музыкантской арене.
  • Их альбомы неоднократно занимали высокие позиции в чартах, а концерты собирали полные залы.
  • За годы существования группа успела поработать с известными продюсерами и гастролировать по многим странам.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! Запасайтесь позитивом и будьте готовы к незабываемым эмоциям!

Купить билет на концерт Wildways

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»
6+
Классическая музыка
Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»
12 октября в 22:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
16 октября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
7 октября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше