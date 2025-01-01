Концерт Wildways в Москве

Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на концерт группы Wildways, который пройдет 21 декабря в Москве! Это событие обещает стать ярким музыкальным событием зимы.

Когда и где?

Концерт состоится в VK Stadium. Основной вход откроется в 17:00, а сам концерт начнется в 19:00.

Что ожидать?

Wildways — это известная российская рок-группа, которая завоевала популярность благодаря своим мощным рифам и эмоциональным текстам. На концерте вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции из их последних альбомов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события!