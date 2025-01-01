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Wildways
Билеты от 2300₽
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Wildways

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Концерт Wildways в Москве

Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на концерт группы Wildways, который пройдет 21 декабря в Москве! Это событие обещает стать ярким музыкальным событием зимы.

Когда и где?

Концерт состоится в VK Stadium. Основной вход откроется в 17:00, а сам концерт начнется в 19:00.

Что ожидать?

Wildways — это известная российская рок-группа, которая завоевала популярность благодаря своим мощным рифам и эмоциональным текстам. На концерте вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции из их последних альбомов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
19:00 от 2300 ₽

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