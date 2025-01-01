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Wildways
Киноафиша Wildways

Wildways

Самые успешные металкорщики страны 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Группа Wildways: Энергия андеграунда на сцене

Wildways — российская рок-группа, обладающая невероятной энергетикой. Она заслужила репутацию «самой дикой банды страны». Созданная в 2009 году в Брянске, группа начала свой путь на волне любви к андеграунду и стремительно завоевала популярность.

История группы

За годы своего существования Wildways выпустили 5 полноформатных альбомов и провели множество концертов по всей стране. Группа сочетает в своем творчестве различные жанры — от поп-рока до тяжелого метала, что делает их музыку уникальной и разнообразной.

Выступления Wildways

Каждое выступление Wildways — это настоящая порция безумия и драйва. На сцене зрителей ждёт фирменное шоу, которое не оставит равнодушным никого. Вы сможете услышать как проверенные временем хиты, так и новые треки с их последнего альбома «Сакура».

Не пропустите!

Wildways — это обязательный атрибут любого уважающего себя российского музыкального фестиваля. Присоединяйтесь к фанатам, чтобы насладиться завораживающим зрелищем и зарядиться позитивной энергетикой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 16 ноября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
20:00 от 1700 ₽
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
20:00 от 1500 ₽

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