20 августа на борту теплохода пройдет уникальный акустический концерт группы Wildways. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников живой музыки.
Летнее путешествие по Москве-реке подарит вам возможность насладиться любимыми композициями в непринужденной атмосфере. Теплоход, ставший площадкой на открытом воздухе, сделает этот вечер особенно запоминающимся.
Поскольку мероприятие проходит на открытом воздухе, рекомендуем заранее проверить прогноз погоды. Не забудьте взять с собой теплую одежду и, при необходимости, зонты или дождевики.
Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых артистов и насладиться живой музыкой в живописном окружении Москвы-реке. Ждем вас на борту!