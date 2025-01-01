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Wildways
Билеты от 4500₽
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Wildways

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Большой акустический концерт Wildways: Путешествие по Москве-реке

20 августа на борту теплохода пройдет уникальный акустический концерт группы Wildways. Этот музыкальный вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников живой музыки.

Путешествие под любимые треки

Летнее путешествие по Москве-реке подарит вам возможность насладиться любимыми композициями в непринужденной атмосфере. Теплоход, ставший площадкой на открытом воздухе, сделает этот вечер особенно запоминающимся.

Важно знать

Поскольку мероприятие проходит на открытом воздухе, рекомендуем заранее проверить прогноз погоды. Не забудьте взять с собой теплую одежду и, при необходимости, зонты или дождевики.

Расписание

  • Место встречи: Северный речной вокзал, причал №1
  • Посадка: 18:30
  • Отплытие: 19:30

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых артистов и насладиться живой музыкой в живописном окружении Москвы-реке. Ждем вас на борту!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 4500 ₽

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