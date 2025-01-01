Меню
Wild Smile
Билеты от 700₽
Киноафиша Wild Smile

Wild Smile

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Классика рок-музыки в Rhythm&Blues Cafe

В легендарных стенах Rhythm&Blues Cafe прозвучит классический западный рок и рок-н-ролл от кавер-группы Wild Smile. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки!

С любимыми хитами

Wild Smile представит самые известные хиты таких икон рок-музыки, как Элвис Пресли, Bon Jovi, Оззи Осборн, Guns N' Roses, ZZ Top и AC/DC. Вы сможете насладиться невероятными аранжировками и мощным женским вокалом, который добавит особую атмосферу концерту.

Планируйте вечер вместе с друзьями

Не забудьте взять с собой друзей и хорошее настроение! Это отличный шанс насладиться качественной музыкой и провести незабываемый вечер в компании единомышленников.

Информация для зрителей

Rhythm&Blues Cafe славится своим уютным интерьером и атмосферой дружелюбия, что делает его идеальным местом для таких мероприятий. Убедитесь, что вы не пропустите это событие и получите максимум удовольствия от великолепного исполнения!

Купить билет на концерт Wild Smile

Помощь с билетами
Декабрь
9 декабря вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 700 ₽

