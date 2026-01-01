Концерт Why Cats, Why? — живая музыка в стиле R&B и джаза

Концерт Why Cats, Why? представляет собой уникальный проект молодых вокалисток, объединивших свои таланты для создания особого звучания в стилях R&B и джаза. Вокальное трио, известное под псевдонимами DMA, Marsianna и SayTanya, привнесет в российскую нео-соул-культуру гармонию своих ярких голосов.

Исполнители и их вклад

Организаторами концерта являются:

Мария Мартынова (вокал)

Дарья Мокшанова (вокал)

Татьяна Сайпушева (вокал)

Анна Ишуткина (ударные)

Артем Шульдешов (клавишные)

Алексей Семенов (бас)

Влад Савенко (гитара)

Почему стоит посетить

Концерт Why Cats, Why? — это отличная возможность услышать живое исполнение популярных и завораживающих хитов в стиле R&B и джаза. В программе выступления представлены композиции таких исполнителей, как Hiatus Kaiyote, Amber Mark, NAO, Destiny's Child и многих других.

Неповторимое звучание

Коллектив не только исполняет известные хиты соул-музыки, но и знакомит слушателей с свежими композициями восходящих к славе зарубежных исполнителей. Это часть их репертуара еще только предстоит стать новой классикой жанра. Несмотря на молодость, коллектив подтвердил качество своей концепции: они получили специальный приз жюри на международном конкурсе «Рояль в Джазе» в 2022 году и уже выступали в совместных проектах с Этери Бериашвили и Ларисой Долиной.

Что ждет зрителей

На концерте прозвучат не только кавер-версии известных песен, но и оригинальные аранжировки, которые придают выступлению особую индивидуальность. Зрителей ждет завораживающее исполнение и разнообразие стилей, что делает этот концерт незабываемым.