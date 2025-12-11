Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Whole Lotta Swag
Киноафиша Whole Lotta Swag

Whole Lotta Swag

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия и стиль: концерт Whole Lotta Swag в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающий концерт Whole Lotta Swag, который состоится в Aurora Concert Hall в Санкт-Петербурге. Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, объединяя в себе разные музыкальные стили и энергичные выступления.

Локация: Aurora Concert Hall

Aurora Concert Hall - одно из самых популярных музыкальных мест в Санкт-Петербурге. Оно славится своей акустикой и уникальным настроением, которое создают тщательно продуманные световые эффекты и качественное оборудование. Здесь вы сможете насладиться концертом в полной мере.

Купить билет на концерт Whole Lotta Swag

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2

В ближайшие дни

Рок-Хиты на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка Рок
Рок-Хиты на Органе при Свечах
22 февраля в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 декабря в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры
12+
Джаз
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры
17 декабря в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше