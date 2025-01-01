Меню
Whole Lotta Swag
Whole Lotta Swag

Whole Lotta Swag

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хип-хоп концерт в Подземке

Приготовьтесь к незабываемому приключению! В этом сезоне вас ожидает уникальный спектакль, который обещает стать настоящим хитом. Каждый зритель сможет погрузиться в захватывающую атмосферу, созданную талантливой командой артистов.

Энергия и свэг на сцене

Концерт наполнен динамикой и яркими моментами, которые оставят у зрителей самые сильные эмоции. Вы увидите, как performers передают свои чувства, взаимодействуя с аудиторией, что делает каждое представление особенным.

Что ждёт зрителей?

Зрителей ожидает не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки и актерского мастерства. Каждое представление — это прогулка по мотивам, эмоциям и непередаваемым ощущениям. Благодаря уникальному подходу к сценографии и костюмам, зрители далеко уйдут от повседневной обыденности.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым минутам!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 ноября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
20:00 от 1700 ₽
Новосибирск, 12 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1700 ₽
Омск, 13 ноября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1700 ₽

