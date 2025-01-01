Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами
Киноафиша «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами

«Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Песни Уитни Хьюстон и Тины Тёрнер в Планетарии Петербурга

В этот вечер под куполом Планетария оживут песни двух великих голосов XX века — Уитни Хьюстон и Тины Тёрнер. Их хиты, завоевавшие сердца миллионов, прозвучат в джазовом прочтении — в дуэте рояля и голоса. Над залом раскинется звездное небо и сияющие галактики 25-метрового купола Планетария.

Звучание легенд

Вы услышите культовые композиции — от пронзительных баллад Уитни («I Will Always Love You», «I Have Nothing») до взрывной энергетики голоса Тины («The Best», «What's Love Got To Do With It»). В исполнении рояля и голоса они прозвучат по-настоящему глубоко и трогательно, сохранив силу, сделавшую их бессмертными.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

  • Илья Щеклеин — пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, автор музыки к российским и зарубежным фильмам.
  • Ксана Ермолаева — обладательница гран-при международных вокальных конкурсов, вокалистка Pink Floyd show UK и участница известного реалити шоу.

Легенды музыки

Уитни Хьюстон — лауреат более 400 наград, включая 7 «Грэмми» и 22 American Music Award. Журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей. Тина Тёрнер — легендарная певица, член зала славы Рок-н-Ролла, обладательница 12 премий «Грэмми» и признанная одной из величайших певиц современности.

Ваша музыкальная победа

Только красота мерцания звезд и голос Ксаны Ермолаевой создадут уникальную атмосферу. Вам решать, какие песни вызывают больше мурашек, а какая из двух Див отзывается в сердце. Но победитель известен заранее — это вы, слушая ту самую песню из «Телохранителя», под мерцание звезд и огней вселенной.

Купить билет на концерт «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
21:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1300 ₽

Фотографии

«Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами «Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
18 сентября в 20:30 Trans-Force
от 490 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
30 октября в 20:30 Stand Up Lab
от 590 ₽
Магия свечей. От Баха до рок-хитов
6+
Классическая музыка Рок
Магия свечей. От Баха до рок-хитов
15 октября в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше