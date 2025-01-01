«Whitney Houston vs Tina Turner». Джазовый Tribute под звездами

Песни Уитни Хьюстон и Тины Тёрнер в Планетарии Петербурга

В этот вечер под куполом Планетария оживут песни двух великих голосов XX века — Уитни Хьюстон и Тины Тёрнер. Их хиты, завоевавшие сердца миллионов, прозвучат в джазовом прочтении — в дуэте рояля и голоса. Над залом раскинется звездное небо и сияющие галактики 25-метрового купола Планетария.

Звучание легенд

Вы услышите культовые композиции — от пронзительных баллад Уитни («I Will Always Love You», «I Have Nothing») до взрывной энергетики голоса Тины («The Best», «What's Love Got To Do With It»). В исполнении рояля и голоса они прозвучат по-настоящему глубоко и трогательно, сохранив силу, сделавшую их бессмертными.

Исполнители вечера

На сцене выступят:

Илья Щеклеин — пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, автор музыки к российским и зарубежным фильмам.

— пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, автор музыки к российским и зарубежным фильмам. Ксана Ермолаева — обладательница гран-при международных вокальных конкурсов, вокалистка Pink Floyd show UK и участница известного реалити шоу.

Легенды музыки

Уитни Хьюстон — лауреат более 400 наград, включая 7 «Грэмми» и 22 American Music Award. Журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей. Тина Тёрнер — легендарная певица, член зала славы Рок-н-Ролла, обладательница 12 премий «Грэмми» и признанная одной из величайших певиц современности.

Ваша музыкальная победа

Только красота мерцания звезд и голос Ксаны Ермолаевой создадут уникальную атмосферу. Вам решать, какие песни вызывают больше мурашек, а какая из двух Див отзывается в сердце. Но победитель известен заранее — это вы, слушая ту самую песню из «Телохранителя», под мерцание звезд и огней вселенной.