Whitesnake tribute

Скоро наступит день, когда легендарный Дэвид Ковердейл, лидер группы Whitesnake, отметит свой день рождения! В честь этого события участники трибьюта WHITESNAKE GREAT TRIBUTE готовят для вас невероятное шоу, полное хитов, которые покорили сердца поклонников по всему миру.
В программе концерта вас ждут как зажигательные хард-роковые композиции, так и нежные лирические баллады, которые стали классикой жанра. Это уникальная возможность насладиться музыкой одной из самых известных рок-групп всех времен в исполнении талантливых музыкантов.
Приходите и окунитесь в атмосферу настоящего рок-концерта! Вы сможете насладиться всеми любимыми хитами Whitesnake, которые заставят вас вновь почувствовать себя частью великого музыкального наследия.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!