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Киноафиша Whitesnake tribute

Whitesnake tribute

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт в честь Дня рождения Дэвида Ковердейла

Скоро наступит день, когда легендарный Дэвид Ковердейл, лидер группы Whitesnake, отметит свой день рождения! В честь этого события участники трибьюта WHITESNAKE GREAT TRIBUTE готовят для вас невероятное шоу, полное хитов, которые покорили сердца поклонников по всему миру.

Убойная шоу-программа

В программе концерта вас ждут как зажигательные хард-роковые композиции, так и нежные лирические баллады, которые стали классикой жанра. Это уникальная возможность насладиться музыкой одной из самых известных рок-групп всех времен в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

  • Александр Гребенщиков – вокал
  • Александр Сенюшин – гитара
  • Александр Корбуков – гитара, вокал
  • Григорий Бажанов – клавиши
  • Григорий Егоркин – бас-гитара, вокал
  • Сергей Рубцов – ударные

Погружение в атмосферу рок-музыки

Приходите и окунитесь в атмосферу настоящего рок-концерта! Вы сможете насладиться всеми любимыми хитами Whitesnake, которые заставят вас вновь почувствовать себя частью великого музыкального наследия.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
21:30 от 500 ₽

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