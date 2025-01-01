Whitesnake tribute

Концерт в честь Дня рождения Дэвида Ковердейла

Скоро наступит день, когда легендарный Дэвид Ковердейл, лидер группы Whitesnake, отметит свой день рождения! В честь этого события участники трибьюта WHITESNAKE GREAT TRIBUTE готовят для вас невероятное шоу, полное хитов, которые покорили сердца поклонников по всему миру.

Убойная шоу-программа

В программе концерта вас ждут как зажигательные хард-роковые композиции, так и нежные лирические баллады, которые стали классикой жанра. Это уникальная возможность насладиться музыкой одной из самых известных рок-групп всех времен в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

Александр Гребенщиков – вокал

– вокал Александр Сенюшин – гитара

– гитара Александр Корбуков – гитара, вокал

– гитара, вокал Григорий Бажанов – клавиши

– клавиши Григорий Егоркин – бас-гитара, вокал

– бас-гитара, вокал Сергей Рубцов – ударные

Погружение в атмосферу рок-музыки

Приходите и окунитесь в атмосферу настоящего рок-концерта! Вы сможете насладиться всеми любимыми хитами Whitesnake, которые заставят вас вновь почувствовать себя частью великого музыкального наследия.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!