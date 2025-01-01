Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
What Women Want. New Edition
Билеты от 15000₽
Киноафиша What Women Want. New Edition

Спектакль What Women Want. New Edition

18+
Режиссер Василий Козарь
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О спектакле

Что хотят женщины? Откровения на театральной сцене

Что скрывается за многочисленными ролями и образами, которыми умело жонглирует каждая женщина? Как уловить и почувствовать за ширмой стереотипов суть и уникальность женской души? Ответ на эти вопросы предлагает дебютная постановка режиссёра Василия Козаря под названием «What Women Want», которая состоится в Театре-кабаре Crave.

Исследование многогранности женственности

Зрителям предоставляется уникальная возможность заглянуть в мир многомерной женской натуры через призму мужского взгляда, что делает этот спектакль особенно актуальным. Постановка исследует сакраментальный для каждого мужчины вопрос: «Чего хочет женщина?»

Эмоции без цензуры

Спектакль, свободный от цензуры на чувства и эмоции, состоит из двух актов и одного антракта. Он включает в себя элементы современной хореографии, медиа-арта, цирковой акробатики и живого вокального исполнения, что создает необычайно яркую и запоминающуюся атмосферу.

Необычная интерпретация женской сущности

Отправляясь на этот спектакль, зрители могут ожидать поразительную интерпретацию женской сущности через призму разнообразных артистических форм, которые подчеркивают всю красоту и сложность женской натуры.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей постановки, которая обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей.

Купить билет на спектакль What Women Want. New Edition

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 35000 ₽
20 декабря суббота
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
25 декабря четверг
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
26 декабря пятница
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
27 декабря суббота
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
28 декабря воскресенье
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
3 января суббота
18:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 25000 ₽
4 января воскресенье
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 20000 ₽
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 20000 ₽
5 января понедельник
18:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 20000 ₽
6 января вторник
18:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
16 января пятница
19:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽
17 января суббота
17:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 20000 ₽
22:00
Crave Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
от 15000 ₽

Фотографии

What Women Want. New Edition What Women Want. New Edition What Women Want. New Edition What Women Want. New Edition What Women Want. New Edition

В ближайшие дни

Герой нашего времени?
16+
Драма Премьера
Герой нашего времени?
30 января в 19:00 Театр Гоголя
от 800 ₽
Сон в новогоднюю ночь
6+
Детские елки Детский
Сон в новогоднюю ночь
27 декабря в 13:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 2500 ₽
Пилигрим. Иосиф Бродский
16+
Драма Музыка
Пилигрим. Иосиф Бродский
17 марта в 19:00 Дом Высоцкого на Таганке
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше