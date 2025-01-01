What a Wonderful World. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда

Что за чудесный мир: Джазовые хиты Фрэнка Синатры и Луи Армстронга

Приглашаем вас погрузиться в мир незабываемой музыки с программой «What a Wonderful World». Этот концерт объединяет лучшие песни из репертуара великого джазмена Луи Армстронга и удивительные синглы легенды американской шоу-индустрии Фрэнка Синатры.

Звездный состав

В программе звучат хиты американской эстрады, джаз и поп-музыка, такие как Fly Me to the Moon, But Beautiful, Nice n' Easy и многие другие композиции, которые покорили сердца нескольких поколений меломанов.

В роли Фрэнка Синатры выступит талантливый джазовый певец Сергей Попов, который будет сопровождаться Jazzme Intelligent Band. Их выступление гарантирует уникальную атмосферу и высокое качество звучания!

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет, так что берите с собой всю семью!

Не пропустите!

«What a Wonderful World» – это не просто концерт, это настоящее путешествие по страницам музыкальной истории, которое никто не должен пропустить!