Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
What a Wonderful World. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда
Киноафиша What a Wonderful World. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда

What a Wonderful World. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Что за чудесный мир: Джазовые хиты Фрэнка Синатры и Луи Армстронга

Приглашаем вас погрузиться в мир незабываемой музыки с программой «What a Wonderful World». Этот концерт объединяет лучшие песни из репертуара великого джазмена Луи Армстронга и удивительные синглы легенды американской шоу-индустрии Фрэнка Синатры.

Звездный состав

В программе звучат хиты американской эстрады, джаз и поп-музыка, такие как Fly Me to the Moon, But Beautiful, Nice n' Easy и многие другие композиции, которые покорили сердца нескольких поколений меломанов.

В роли Фрэнка Синатры выступит талантливый джазовый певец Сергей Попов, который будет сопровождаться Jazzme Intelligent Band. Их выступление гарантирует уникальную атмосферу и высокое качество звучания!

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет, так что берите с собой всю семью!

Не пропустите!

«What a Wonderful World» – это не просто концерт, это настоящее путешествие по страницам музыкальной истории, которое никто не должен пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
15:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
23 октября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
24 сентября в 17:00 Police Station
от 600 ₽
12+
Классическая музыка
Сорочинская ярмарка
26 сентября в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше