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What a wonderful world. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда
Киноафиша What a wonderful world. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда

What a wonderful world. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Луи Армстронга и Фрэнка Синатры

Приглашаем вас на уникальный концерт «What a wonderful world», в котором переплелись незабываемые песни великого джазмена Луи Армстронга и синглы легендарного Фрэнка Синатры. Этот музыкальный проект воссоздаст атмосферу 1940-х годов, эру, когда оба артиста завоевали сердца миллионов слушателей.

Программа концерта

В программе вас ждут хиты американской эстрады и джаза: Fly Me to the Moon, But Beautiful, Nice n' Easy и многие другие композиции, которые полюбились многим поколениям меломанов. В роли Фрэнка Синатры выступит талантливый джазовый певец Сергей Попов, которого будет сопровождать Jazzme Intelligent Band в составе:

  • Николай Сизов – фортепиано
  • Вадим Михайлов – контрабас
  • Андрей Иванов – ударные

Специальные предложения

Не упустите возможность подняться на крышу арт-пространства «Фабрика» после концерта! Здесь вы сможете насладиться великолепной панорамой Санкт-Петербурга и сделать незабываемые фотографии.

О месте проведения

Арт-пространство «Фабрика» – новая культурная точка на карте Санкт-Петербурга, расположенная на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, действовавшей с 1844 года. Это современное пространство включает концертный зал и выставочные площади, оснащенные по последнему слову техники.

Как добраться

Обратите внимание! Чтобы попасть в арт-пространство «Фабрика», входите во двор дома 86 с проспекта Обуховской Обороны (за Деловым центром «Квартал») и обходите комплекс справа. Вход со стороны Невы, далее на лифте поднимитесь на 7 этаж.

Информация о концерте

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт не имеет возрастных ограничений и рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс окунуться в мир джазовой музыки и насладиться атмосферой, созданной двумя великими артистами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽

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