Спектакль Welcome to Silent Hill / Добро пожаловать в Сайлент Хилл

Welcome to Silent Hill / Добро пожаловать в Сайлент Хилл
Возраст 18+

О спектакле

Тайны Сайлент Хилла в музыкальном спектакле на сцене Дома актера

Скоро на сцене зрителей ждет уникальное музыкальное событие - спектакль, основанный на легендарной серии игр «Сайлент Хилл». Это постановка станет настоящим поклонением вселенной одной из самых мрачных и таинственных франшиз в мире игр. Зрители смогут ощутить атмосферу загадочного города, пробираясь по его туманным улицам, находим пути к самым глубинным и скрытым уголкам человеческой души.

Саундтреки и исполнители

В основе спектакля звучат знаменитые саундтреки композитора Акиры Ямаоки. Музыка будет выполнена в живом исполнении симфонического оркестра, рок-группы, солистов и вокального ансамбля. Солистами спектакля станут:

  • Мария Лагерфельд
  • Влада Баязитова
  • Анна Поздеева
  • Евгения Алексеенко

Команда проекта

Над спектаклем работают выдающиеся специалисты:

  • Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева под руководством Евгения Рубцова
  • Вокальный ансамбль студентов кафедры «Эстрада и Мюзикл» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженного артиста РФ Александра Цилинко
  • Мультимедиа — студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, кафедра «Средовой дизайн», направление «Мультимедиа», куратор Екатерина Кузнецова
  • Технический директор и звукорежиссёр проекта — Павел Гутников
  • Ведущий концерта — обладатель премии «Ведущий года», Игорь Рубцов
  • Художественный руководитель и главный дирижёр проекта — Евгений Рубцов

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает перенести зрителей в мир неизведанных эмоций и музыкальных откровений.

