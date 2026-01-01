Спектакль Welcome to Silent Hill / Добро пожаловать в Сайлент Хилл

Тайны Сайлент Хилла в музыкальном спектакле на сцене Дома актера

Скоро на сцене зрителей ждет уникальное музыкальное событие - спектакль, основанный на легендарной серии игр «Сайлент Хилл». Это постановка станет настоящим поклонением вселенной одной из самых мрачных и таинственных франшиз в мире игр. Зрители смогут ощутить атмосферу загадочного города, пробираясь по его туманным улицам, находим пути к самым глубинным и скрытым уголкам человеческой души.

Саундтреки и исполнители

В основе спектакля звучат знаменитые саундтреки композитора Акиры Ямаоки. Музыка будет выполнена в живом исполнении симфонического оркестра, рок-группы, солистов и вокального ансамбля. Солистами спектакля станут:

Мария Лагерфельд

Влада Баязитова

Анна Поздеева

Евгения Алексеенко

Команда проекта

Над спектаклем работают выдающиеся специалисты:

Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева под руководством Евгения Рубцова

Вокальный ансамбль студентов кафедры «Эстрада и Мюзикл» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженного артиста РФ Александра Цилинко

Мультимедиа — студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, кафедра «Средовой дизайн», направление «Мультимедиа», куратор Екатерина Кузнецова

Технический директор и звукорежиссёр проекта — Павел Гутников

Ведущий концерта — обладатель премии «Ведущий года», Игорь Рубцов

Художественный руководитель и главный дирижёр проекта — Евгений Рубцов

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает перенести зрителей в мир неизведанных эмоций и музыкальных откровений.