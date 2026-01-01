Спектакль Welcome to Silent Hill / Добро пожаловать в Сайлент Хилл

Тайны Сайлент Хилла в музыкальном спектакле на сцене Дома актера
Скоро на сцене зрителей ждет уникальное музыкальное событие - спектакль, основанный на легендарной серии игр «Сайлент Хилл». Это постановка станет настоящим поклонением вселенной одной из самых мрачных и таинственных франшиз в мире игр. Зрители смогут ощутить атмосферу загадочного города, пробираясь по его туманным улицам, находим пути к самым глубинным и скрытым уголкам человеческой души.
Саундтреки и исполнители
В основе спектакля звучат знаменитые саундтреки композитора Акиры Ямаоки. Музыка будет выполнена в живом исполнении симфонического оркестра, рок-группы, солистов и вокального ансамбля. Солистами спектакля станут:
- Мария Лагерфельд
- Влада Баязитова
- Анна Поздеева
- Евгения Алексеенко
Команда проекта
Над спектаклем работают выдающиеся специалисты:
- Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева под руководством Евгения Рубцова
- Вокальный ансамбль студентов кафедры «Эстрада и Мюзикл» ГМПИ им. Ипполитова-Иванова под руководством заслуженного артиста РФ Александра Цилинко
- Мультимедиа — студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, кафедра «Средовой дизайн», направление «Мультимедиа», куратор Екатерина Кузнецова
- Технический директор и звукорежиссёр проекта — Павел Гутников
- Ведущий концерта — обладатель премии «Ведущий года», Игорь Рубцов
- Художественный руководитель и главный дирижёр проекта — Евгений Рубцов
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который обещает перенести зрителей в мир неизведанных эмоций и музыкальных откровений.