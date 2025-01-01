We are ВИА. Советская музыка в джазовой обработке

Приглашаем вас в увлекательное путешествие во времени с программой «Назад в джаз» от группы We are ВИА! Это уникальное событие посвящено пылким мелодиям советской эстрады и смелым джазовым экспериментам.
В программе вас ждут любимые песни, которые согревали сердца не одного поколения. Мы переосмысливаем их с уважением и трепетом к истории, создавая невероятный музыкальный поток, который соединяет прошлое, настоящее и будущее.
Присоединяйтесь к нам в Доме винтажной музыки — месте, где живёт дух великих мелодий! Здесь вы сможете не только насладиться живым исполнением, но и окунуться в атмосферу незабываемых концертов.
Не упустите возможность прикоснуться к искренним чувствам, которые никогда не стареют. Мы ждем вас на нашем концерте!