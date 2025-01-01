Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
We are ВИА. Советская музыка в джазовой обработке
Билеты от 1000₽
Киноафиша We are ВИА. Советская музыка в джазовой обработке

We are ВИА. Советская музыка в джазовой обработке

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Назад в джаз: музыкальное путешествие с We are ВИА

Приглашаем вас в увлекательное путешествие во времени с программой «Назад в джаз» от группы We are ВИА! Это уникальное событие посвящено пылким мелодиям советской эстрады и смелым джазовым экспериментам.

Звук, объединяющий поколения

В программе вас ждут любимые песни, которые согревали сердца не одного поколения. Мы переосмысливаем их с уважением и трепетом к истории, создавая невероятный музыкальный поток, который соединяет прошлое, настоящее и будущее.

Дух великих мелодий

Присоединяйтесь к нам в Доме винтажной музыки — месте, где живёт дух великих мелодий! Здесь вы сможете не только насладиться живым исполнением, но и окунуться в атмосферу незабываемых концертов.

Не упустите возможность прикоснуться к искренним чувствам, которые никогда не стареют. Мы ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт We are ВИА. Советская музыка в джазовой обработке

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября среда
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18 октября в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip
16+
Рок
Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip
1 ноября в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Игорь Саруханов
18+
Эстрада
Игорь Саруханов
19 февраля в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше