We Are 5 Years

Пять лет музыки, искусства и моды. Пять лет ярких знакомств и эмоций. Пять лет экспериментов и незаурядных форматов. Пять лет эксклюзивного электронного саунда и приглашённых артистов. Пять лет путешествий и вдохновения новыми широтами. Пять лет интеллектуального дизайна и замысловатых посылов. Пять лет любви и доверия. Апогеем нашего восхищения к вам и своему делу, станет юбилей в стенах любимого «Center Club» — 02го Августа. Ничего лишнего, только музыка и неповторимая атмосфера. Дарить эксклюзивы и настроение, будут дорогие резиденты: POVAR | MILLERUSHA (Birthday Set) | SASHA ZA | NO NA Более сотни ночей и тысячи часов танцев, миллионы тёплых слов и миллиарды композиций. Мы прошли незабываемый путь и это только начало. Чтобы быть ближе к артистам, в продаже категория «Backstage» с ограниченным количеством мест. Бронь столов: +7 900 028-28-76 — Семён / +7 922 230 7710 — Кирилл Мероприятие для лиц старше 18-ти лет. FC/DC. 02-ое Августа. 22:00-06:00. Бориса Ельцина 3. *Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена