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We Are 5 Years
Киноафиша We Are 5 Years

We Are 5 Years

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пять лет музыки, искусства и моды. Пять лет ярких знакомств и эмоций. Пять лет экспериментов и незаурядных форматов. Пять лет эксклюзивного электронного саунда и приглашённых артистов. Пять лет путешествий и вдохновения новыми широтами. Пять лет интеллектуального дизайна и замысловатых посылов. Пять лет любви и доверия. Апогеем нашего восхищения к вам и своему делу, станет юбилей в стенах любимого «Center Club» — 02го Августа. Ничего лишнего, только музыка и неповторимая атмосфера. Дарить эксклюзивы и настроение, будут дорогие резиденты: POVAR | MILLERUSHA (Birthday Set) | SASHA ZA | NO NA Более сотни ночей и тысячи часов танцев, миллионы тёплых слов и миллиарды композиций. Мы прошли незабываемый путь и это только начало. Чтобы быть ближе к артистам, в продаже категория «Backstage» с ограниченным количеством мест. Бронь столов: +7 900 028-28-76 — Семён / +7 922 230 7710 — Кирилл Мероприятие для лиц старше 18-ти лет. FC/DC. 02-ое Августа. 22:00-06:00. Бориса Ельцина 3. *Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
22:00 от 1500 ₽

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