Спектакль Wanted Hamlet

Театральный разговор на шекспировские темы по пьесе Марселя Кремера

Пьеса Марселя Кремера «Wanted Hamlet» представляет собой вариативный и ассоциативный монолог, который исследует основополагающие темы, заложенные в классической драме Уильяма Шекспира. На сцене зрители увидят юношу, который не справляется с окружающим миром и с самим собой. Этот Гамлет живет в обществе, где узаконены убийства и жестокость, а его родители и окружение задают вектор его существования.

Современные темы и личные конфликты

«Wanted Hamlet» – это рефлексия о нашем времени, о политике и о мире, в котором царствует война. Мы, как зрители, неизменно выходим на бой с самими собой. «Все мы – Гамлет», и ад – это всегда другие. Но в то же время, мы сами становимся своим собственным адом. «Все мы – Горацио», наблюдатели и комментаторы событий, которые разворачиваются вокруг нас.

Герой нашего времени

Гамлет Кремера – это современный трагический герой, который не хочет убивать и не желает умирать в конце трагедии. Вопрос остается открытым: предает ли он идеалы гуманизма, олицетворением которых стал Гамлет Шекспира, несмотря на свои действия? Или же он представляет новый бунтующий и сомневающийся образ, актуальный для нашего времени?

Театр и его диалог с зрителем

Спектакль ведет диалог с каждым из нас, затрагивая темы нашей сущности и внутреннего конфликта. «Wanted Hamlet» – это полифония в монологе одного героя. Как отметил Ян Котт: «Шекспир написал или, по крайней мере, переделал старый сценарий. Но роли не раздал. Роли раздает время». Время посылает на сцену своих Полониев, Фортинбрасов, Гамлетов и Офелий.

Театральные приемы

В спектакле используются приемы театра объектов, что придает ему уникальность. Интересно, что пьеса впервые переведена на русский язык специально для театральной площадки «Karlsson Haus». Это создает возможность для русскоязычного зрителя увидеть и почувствовать новую интерпретацию классической темы.