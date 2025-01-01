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Wanted Hamlet
Киноафиша Wanted Hamlet

Спектакль Wanted Hamlet

Взвинченный моноспектакль по мотивам «Гамлета»
Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный разговор на шекспировские темы по пьесе Марселя Кремера

Пьеса Марселя Кремера «Wanted Hamlet» представляет собой вариативный и ассоциативный монолог, который исследует основополагающие темы, заложенные в классической драме Уильяма Шекспира. На сцене зрители увидят юношу, который не справляется с окружающим миром и с самим собой. Этот Гамлет живет в обществе, где узаконены убийства и жестокость, а его родители и окружение задают вектор его существования.

Современные темы и личные конфликты

«Wanted Hamlet» – это рефлексия о нашем времени, о политике и о мире, в котором царствует война. Мы, как зрители, неизменно выходим на бой с самими собой. «Все мы – Гамлет», и ад – это всегда другие. Но в то же время, мы сами становимся своим собственным адом. «Все мы – Горацио», наблюдатели и комментаторы событий, которые разворачиваются вокруг нас.

Герой нашего времени

Гамлет Кремера – это современный трагический герой, который не хочет убивать и не желает умирать в конце трагедии. Вопрос остается открытым: предает ли он идеалы гуманизма, олицетворением которых стал Гамлет Шекспира, несмотря на свои действия? Или же он представляет новый бунтующий и сомневающийся образ, актуальный для нашего времени?

Театр и его диалог с зрителем

Спектакль ведет диалог с каждым из нас, затрагивая темы нашей сущности и внутреннего конфликта. «Wanted Hamlet» – это полифония в монологе одного героя. Как отметил Ян Котт: «Шекспир написал или, по крайней мере, переделал старый сценарий. Но роли не раздал. Роли раздает время». Время посылает на сцену своих Полониев, Фортинбрасов, Гамлетов и Офелий.

Театральные приемы

В спектакле используются приемы театра объектов, что придает ему уникальность. Интересно, что пьеса впервые переведена на русский язык специально для театральной площадки «Karlsson Haus». Это создает возможность для русскоязычного зрителя увидеть и почувствовать новую интерпретацию классической темы.

Режиссер
Алексей Лелявский
В ролях
Михаил Шеломенцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
20:00 от 2000 ₽

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