Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
W24.Тур: Трава у дома
Билеты от 3000₽
Киноафиша W24.Тур: Трава у дома

W24.Тур: Трава у дома

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Энергия рока с W24. Концерт в Москве

Рок-группа W24 из Южной Кореи продолжает свой большой тур по России с новым проектом «Трава у дома». Музыканты приготовили для зрителей яркие и незабываемые выступления в столицах и новых городах страны.

О музыке и атмосфере концертов

Концерты W24 известны своей энергичностью и искренностью. Каждый зритель почувствует мощный заряд эмоций, а песни группы будут звучать в унисон с голосами публики. Эта особая связь между артистами и аудиторией создает уникальную атмосферу на каждом шоу.

Зимнее настроение с музыкой W24

Зима может быть холодной, но музыка W24 сделает её теплее. Группа предлагает слушателям мощные рок-композиции, которые доставят настоящее удовольствие всем любителям ярких выступлений и захватывающих мелодий.

Для всех любителей рока

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого опыта! Концерты W24 — это не просто музыкальное событие, а настоящая феерия эмоций и энергии, которая оставит яркие впечатления у каждого зрителя.

Купить билет на концерт W24.Тур: Трава у дома

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Гурам Амарян и его Друзья!
18+
Юмор
Гурам Амарян и его Друзья!
27 декабря в 21:40 Coin Event Hall
от 2800 ₽
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
6+
Классическая музыка
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр - Валерий Гергиев
19 декабря в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
Ландыши. Первый концерт 2026
16+
Рок Постпанк Вечеринка
Ландыши. Первый концерт 2026
1 января в 20:00 16 тонн
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше