W24. Тур «Трава у Дома»
Киноафиша W24. Тур «Трава у Дома»

W24. Тур «Трава у Дома»

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт W24 в Санкт-Петербурге: «Трава у дома»

Рок-группа W24 из Южной Кореи продолжает свой тур по России с новым названием «Трава у дома». В рамках этого тура музыканты посетят новые города и вернутся в столицу.

Концерт пройдет в клубе Aurora Concert Hall в Санкт-Петербурге и подарит зрителям невероятную энергию и искренность. Любители мощного рок-музыки смогут насладиться хитами группы, исполненными с драйвом и энтузиазмом. Это мероприятие обещает стать незабываемым для всех, кто ценит живое выступление и энергичные сеты.

О группе W24

W24 — это рок-группа, покоряющая слушателей по всему миру. В 2025 году артисты посетили 11 городов России, а в 2026 году они вернутся в столицы страны и откроют для себя новые пункты.

Эмоции и музыка

Новый тур «Трава у дома» подарит зрителям не только музыку, но и эмоции, которые сделают зимние вечера теплее. Эти ребята знают, как зажечь зал и создать атмосферу, которая останется в памяти надолго. Их концерты — это настоящая энергия, искренность и тот драйв, ради которого мы собираемся вместе и поем песни в унисон.

Не пропустите!

Встречаемся 22 января в клубе Aurora в Санкт-Петербурге! Приходите с друзьями и ловите настроение, чтобы запомнить этот вечер навсегда.

Купить билет на концерт W24. Тур «Трава у Дома»

Январь
22 января четверг
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 3000 ₽

