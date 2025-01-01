Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
Киноафиша Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+

Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап: исповедь на высоте жизненного опыта

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где комики делятся своим опытом, допущенными ошибками и их осознанием. Это вечер, который обещает быть не только смешным, но и поучительным!

О чем речь?

В программе участвуют молодые комики, которые, несмотря на свой возраст, уже успели столкнуться с различными жизненными ситуациями. В России официально считается, что молодёжь — это люди до 35 лет, что делает наших участников достаточно зрелыми для глубоких размышлений и самоиронии.

Что вас ждет?

Каждый комик расскажет свою историю, основанную на реальных событиях, которые вызовут улыбку и, возможно, слезы смеха. Вы услышите о том, как ошибки могут стать источником вдохновения и как важно уметь смеяться над собой.

Почему стоит посетить?

Это не просто вечер стендапа — это возможность увидеть, как юмор помогает справляться с жизненными трудностями. Кроме того, вы сможете насладиться атмосферой живого выступления, взаимодействовать с артистами и, возможно, узнать что-то новое о себе.

Покупайте билеты заранее, чтобы не упустить возможность получить заряд позитивной энергии и насладиться глубоким смыслом шуток, которые заставят вас задуматься.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
22:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 850 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 850 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Саундтреки о любви
12+
Джаз Неоклассика
Магия свечей. Саундтреки о любви
8 августа в 19:00 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
8 августа в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
Классическая музыка
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
7 декабря в 17:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше