Взрослые снаружи
Киноафиша Взрослые снаружи

Спектакль Взрослые снаружи

Спектакль про то, что свобода лучше, чем несвобода
Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Последний спектакль, придуманный Михаилом Угаровым

В новом спектакле, созданном известным театральным режиссером Михаилом Угаровым, на сцене выступают выпускники доковской Антишколы. Эти молодые артисты, уже далеко не подростки, демонстрируют удивительную способность к сарказму, остроумно комментируя повседневность взрослых.

Темы и настроение

Спектакль пронизан духом панк-рока и стремлением к справедливости. Артисты шутят о том, что под мостовыми скрываются пляжи, как это было в Париже в 1968 году, и создают атмосферу, где смешиваются тревога и веселье. Их действия могут вызывать и стыд, и восхищение, вызывая у зрителей широкий спектр эмоций.

Интересные факты

  • Михаил Угаров - известный российский режиссер, который активно работает с молодежными коллективами.
  • Антишкола - это образовательный проект, направленный на развитие творческих навыков у молодежи.
  • 1968 год в Париже стал символом молодежных протестов и стремления к переменам.

Не пропустите возможность погрузиться в этот уникальный мир, где молодежь смело выражает свои мысли и чувства через искусство!

Режиссер
Михаил Угаров
В ролях
Павел Шишлянников
Ксения Логвинова
Виктория Михайлова
Дмитрий Бочков
