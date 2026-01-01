Оповещения от Киноафиши
Взрослые дочери
Киноафиша Взрослые дочери

Спектакль Взрослые дочери

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Взрослые дочери: история о семейных связях

Спектакль «Взрослые дочери» — это глубокое исследование взаимоотношений между дочерьми и отцами. Четырнадцать уникальных историй, написанных в формате док и автофикшн, поднимают вопрос о том, насколько разнообразными могут быть семейные связи и как они влияют на взрослую жизнь.

Почему этот спектакль стоит увидеть?

Спектакль посвящён фигуре отца, но не в контексте конкретного человека или социальных стереотипов. Он затрагивает необходимость наличия такой фигуры, сложности её восприятия и взаимодействия с ней. Это своего рода танец хрупкости, переплетённый с высокой ответственностью, который находит отклик в каждом из четырнадцати героев.

Кто станет зрителем?

Целевая аудитория спектакля гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Это не только взрослые женщины, переосмысливающие свой опыт отношений с родителями, но и мужчины, молодые отцы, начинающие свой путь, а также зрелые отцы, которые смогут увидеть ситуацию с новой стороны. Спектакль предлагает возможность для размышлений и осмысления личных переживаний, что делает его актуальным для всех.

Купить билет на спектакль Взрослые дочери

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
20:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 10000 ₽
7 марта суббота
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 10000 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 10000 ₽
9 марта понедельник
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 10000 ₽

В ближайшие дни

