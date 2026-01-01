Концерт «Взмахни крылами, Русь!» в Сочи

Ансамбль казачьей песни «Любо», художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Краснодарского края Ольга Чадаева, представляет уникальный концерт, посвященный Дню России.

Участники концерта

Ансамбль народной песни «Заряница», руководитель – Светлана Егорова

Камерный хор Сочинской филармонии, хормейстер – Ольга Луковская

О программе

12 июня Россия отмечает один из главных государственных праздников – День России. Программа Сочинской филармонии в этот день наполнена яркими народными мотивами и патриотическими произведениями. Каждая песня, прозвучавшая на концерте, будет воспевать богатства нашей страны и традиции, которые формируют нашу культуру.

В программе концерта прозвучат авторские и духовные произведения о России и родном крае, а также народные и казачьи песни. Участие ансамбля казачьей песни «Любо» в сочетании с выступлениями ансамбля народной песни «Заряница» и Камерного хора Сочинской филармонии создаст незабываемую музыкальную атмосферу.