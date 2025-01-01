Приглашаем вас на уникальную театрализованную концертную программу «Взмах в будущее»

Приглашаем вас на уникальную театрализованную концертную программу «Взмах в будущее», где звучат лучшие и любимые песни и герои вашего детства. Это событие состоится в доме молодежи Василеостровского района.

Концерт с видеорядом

Концерт порадует зрителей не только живым исполнением известных мелодий, но и ярким видеорядом, который создаст атмосферу ностальгии и вдохновения. Оживите воспоминания о незабываемых моментах с героями, знакомыми с детства.

Дата и место проведения

Не упустите возможность насладиться этой удивительной программой! Место проведения — дом молодежи Василеостровского района — идеально подходит для такого формата мероприятия, объединяющего поколения благодаря музыке.

Причины посетить

Погружение в мир любимых мелодий.

Яркие визуальные эффекты и эмоциональное исполнение.

Отличная возможность провести время с семьей и друзьями.

Приходите и насладитесь атмосферой творчества и радости, которую предлагает наш концерт. Мы ждём вас!