Взмах в будущее
0+
Приглашаем вас на уникальную театрализованную концертную программу «Взмах в будущее»

Приглашаем вас на уникальную театрализованную концертную программу «Взмах в будущее», где звучат лучшие и любимые песни и герои вашего детства. Это событие состоится в доме молодежи Василеостровского района.

Концерт с видеорядом

Концерт порадует зрителей не только живым исполнением известных мелодий, но и ярким видеорядом, который создаст атмосферу ностальгии и вдохновения. Оживите воспоминания о незабываемых моментах с героями, знакомыми с детства.

Дата и место проведения

Не упустите возможность насладиться этой удивительной программой! Место проведения — дом молодежи Василеостровского района — идеально подходит для такого формата мероприятия, объединяющего поколения благодаря музыке.

Причины посетить

  • Погружение в мир любимых мелодий.
  • Яркие визуальные эффекты и эмоциональное исполнение.
  • Отличная возможность провести время с семьей и друзьями.

Приходите и насладитесь атмосферой творчества и радости, которую предлагает наш концерт. Мы ждём вас!

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
11:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
18:00 от 1000 ₽

