Приглашаем вас на уникальную театрализованную концертную программу «Взмах в будущее», где звучат лучшие и любимые песни и герои вашего детства. Это событие состоится в доме молодежи Василеостровского района.
Концерт порадует зрителей не только живым исполнением известных мелодий, но и ярким видеорядом, который создаст атмосферу ностальгии и вдохновения. Оживите воспоминания о незабываемых моментах с героями, знакомыми с детства.
Не упустите возможность насладиться этой удивительной программой! Место проведения — дом молодежи Василеостровского района — идеально подходит для такого формата мероприятия, объединяющего поколения благодаря музыке.
Приходите и насладитесь атмосферой творчества и радости, которую предлагает наш концерт. Мы ждём вас!