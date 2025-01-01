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Спектакль Выжить в офисе

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая премьера в the ТЕАТРЕ в формате «Корпоративный квест»

Новая премьера в the ТЕАТРЕ не оставит равнодушным никого. Почему? Да потому что каждый из нас сталкивался с выгоранием, желанием всё бросить и начать сначала. А может быть, вы прямо сейчас находитесь на этом пути.

Сюжет

Представьте: ваш босс решил устроить квест для сотрудников. Все начиналось невинно, пока не зашло слишком далеко! Узнаваемые офисные ситуации, море юмора и главный вопрос — выживет ли команда в этом корпоративном хаосе?

Юмор и эмоции

Спектакль обещает быть смешным, страшным и очень узнаваемым. Каждый зритель сможет увидеть себя и своих коллег на сцене, что сделает игру особенно близкой и актуальной.

Почему стоит посетить?

«Корпоративный квест» — это не просто развлечение. Это возможность взглянуть на свою жизнь с новой стороны, посмеяться над трудностями и, возможно, найти пути решения. Премьера станет отличным поводом для обсуждения с коллегами и друзьями!

Информация о спектакле

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля. Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы не пропустите событие, которое может стать началом чего-то нового в вашей жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 июля
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
18:00 от 1800 ₽

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