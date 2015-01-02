Спектакль Выжить на острове

Тайны среди теней: остросюжетный триллер по Агате Кристи

Приглашаем вас на премьеру остросюжетного триллера с элементами хоррора, основанного на пьесе Агаты Кристи. Действие разворачивается в огромном доме на острове, который кажется полным тайн. Каждый гость, прибывший сюда, носит в себе секреты, и этот дом, как живая сущность, знает их всех. Задают ли эти секреты вопросы о безобидности, или лучше скрыть их от посторонних глаз, чтобы избежать наказания?

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актеров:

Сергей Тихомиров

Алексей Иванов

Александра Павина

Виктория Васильева

Василий Брусенцев

Алексей Аввакумов

Даниил Ковтун

Анна Резник

Елизавета Тихомирова

Михаил Цыплаков

Иван Осминин

Продолжительность спектакля

Спектакль длится 2 часа 15 минут, включая антракт. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, где каждая тень таит в себе загадку!