Спектакль Выжить на острове

Выжить на острове
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Тайны среди теней: остросюжетный триллер по Агате Кристи

Приглашаем вас на премьеру остросюжетного триллера с элементами хоррора, основанного на пьесе Агаты Кристи. Действие разворачивается в огромном доме на острове, который кажется полным тайн. Каждый гость, прибывший сюда, носит в себе секреты, и этот дом, как живая сущность, знает их всех. Задают ли эти секреты вопросы о безобидности, или лучше скрыть их от посторонних глаз, чтобы избежать наказания?

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актеров:

  • Сергей Тихомиров
  • Алексей Иванов
  • Александра Павина
  • Виктория Васильева
  • Василий Брусенцев
  • Алексей Аввакумов
  • Даниил Ковтун
  • Анна Резник
  • Елизавета Тихомирова
  • Михаил Цыплаков
  • Иван Осминин

Продолжительность спектакля

Спектакль длится 2 часа 15 минут, включая антракт. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории, где каждая тень таит в себе загадку!

