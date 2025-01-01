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Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко
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Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко

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О концерте/спектакле

Художественные выставки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Алексей Штерн: «Не внешне, а по существу»

Алексей Штерн (род. 1942) – выдающийся театральный сценограф, режиссер и художник из Санкт-Петербурга, известный своим многогранным творчеством. На его выставке «Не внешне, а по существу» особое внимание уделяется живописным и скульптурным портретам, которые занимают центральное место в его искусстве. Штерн связывает свой интерес к человеческой природе с театральным опытом, что добавляет глубину и эмоциональную насыщенность его работам.

Семен Гуляко: «Фактура живописи»

Семен Гуляко (род. 1951), как и Штерн, представляет старшее поколение петербургских мастеров. Модельер и художник-оформитель, он в 1990-е годы кардинально изменил свой стиль, перейдя от натурализма к абстракции. Выставка «Фактура живописи» посвящена этому этапу его творчества, где он исследует новые способы выражения «тактильно-бессознательных» ощущений. Графические и живописные произведения Гуляко представляют собой экзистенциальные вспышки и импровизационные озарения.

Александр Кожин: философия геометрической абстракции

Александр Кожин (1949 – 2021) использовал геометрическую абстракцию как философский инструмент в поисках понимания времени и пространства. Его работы – это визуальное размышление о бесконечности и трансформации, где каждая форма становится началом нового. Являясь учеником легендарного художника-философа Стерлигова, Кожин развивает собственную пластическую концепцию, складывая пейзажи в абстрактные фигуры, отражающие его внутренние ощущения.

Егор Плотников: «Дальний лес»

Современный московский автор Егор Плотников (род. 1980) создает фигуративные живописные и скульптурные произведения в формате комбинированных инсталляций. Его проект «Дальний лес» представляет собой тотальную инсталляцию, исследующую тему «потерянности» и «блужданий» человека в поисках ответов на вопросы времени. Плотников создает экспозицию, имитирующую лес, вписывая натуральные стволы деревьев в интерьер музея и объединяя их с живописными пейзажами и гипсовыми фигурами.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 2 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 3 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 4 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 5 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 6 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00
Санкт-Петербург, 7 сентября
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
12:00

Фотографии

Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко Выставки: Алексей Штерн, Егор Плотников, Александр Кожин и Семен Гуляко

В ближайшие дни

Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
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Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
29 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
26 июля в 11:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
Ольга Бордей. Пути
0+
Живопись Классическое искусство
Ольга Бордей. Пути
25 июля в 17:30 Cabinet Abstract
от 300 ₽
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