Художественные выставки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Алексей Штерн: «Не внешне, а по существу»

Алексей Штерн (род. 1942) – выдающийся театральный сценограф, режиссер и художник из Санкт-Петербурга, известный своим многогранным творчеством. На его выставке «Не внешне, а по существу» особое внимание уделяется живописным и скульптурным портретам, которые занимают центральное место в его искусстве. Штерн связывает свой интерес к человеческой природе с театральным опытом, что добавляет глубину и эмоциональную насыщенность его работам.

Семен Гуляко: «Фактура живописи»

Семен Гуляко (род. 1951), как и Штерн, представляет старшее поколение петербургских мастеров. Модельер и художник-оформитель, он в 1990-е годы кардинально изменил свой стиль, перейдя от натурализма к абстракции. Выставка «Фактура живописи» посвящена этому этапу его творчества, где он исследует новые способы выражения «тактильно-бессознательных» ощущений. Графические и живописные произведения Гуляко представляют собой экзистенциальные вспышки и импровизационные озарения.

Александр Кожин: философия геометрической абстракции

Александр Кожин (1949 – 2021) использовал геометрическую абстракцию как философский инструмент в поисках понимания времени и пространства. Его работы – это визуальное размышление о бесконечности и трансформации, где каждая форма становится началом нового. Являясь учеником легендарного художника-философа Стерлигова, Кожин развивает собственную пластическую концепцию, складывая пейзажи в абстрактные фигуры, отражающие его внутренние ощущения.

Егор Плотников: «Дальний лес»

Современный московский автор Егор Плотников (род. 1980) создает фигуративные живописные и скульптурные произведения в формате комбинированных инсталляций. Его проект «Дальний лес» представляет собой тотальную инсталляцию, исследующую тему «потерянности» и «блужданий» человека в поисках ответов на вопросы времени. Плотников создает экспозицию, имитирующую лес, вписывая натуральные стволы деревьев в интерьер музея и объединяя их с живописными пейзажами и гипсовыми фигурами.