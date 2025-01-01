Приглашаем вас на уникальную выставку «Золотой век японской графики», где будут представлены работы из знаменитых серий таких мастеров, как:
Экспозиция включает 63 ксилографий и подробные информационные стенды, описывающие особенности каждого жанра. Это отличная возможность погрузиться в мир японской графики и увидеть ее великолепие.
В рамках выставки состоится лекция «Великий Хокусай», на которой мы подробно обсудим жизнь и творчество Кацусики Хокусая. Этот мастер сумел поймать ускользающие моменты вечности в бесконечно изменяющемся мире.
Европейский зритель впервые узнал о Хокусае в 1867 году, и его работы сразу произвели настоящий фурор, став символом настоящего искусства. Кто же он — отец-основатель импрессионизма, автор эротических картинок или великий философ? На лекции мы постараемся разобраться в этом и многом другом.
Лектор: Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, готовая поделиться своими знаниями и увлечением японской культурой.
Не упустите возможность узнать больше о великом Хокусае и насладиться красотой японской графики!