Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»

Приглашаем вас на уникальную выставку «Золотой век японской графики», где будут представлены работы из знаменитых серий таких мастеров, как:

«36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая;

«53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ;

«Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя;

«Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ.

Экспозиция включает 63 ксилографий и подробные информационные стенды, описывающие особенности каждого жанра. Это отличная возможность погрузиться в мир японской графики и увидеть ее великолепие.

Лекция «Великий Хокусай»

В рамках выставки состоится лекция «Великий Хокусай», на которой мы подробно обсудим жизнь и творчество Кацусики Хокусая. Этот мастер сумел поймать ускользающие моменты вечности в бесконечно изменяющемся мире.

Европейский зритель впервые узнал о Хокусае в 1867 году, и его работы сразу произвели настоящий фурор, став символом настоящего искусства. Кто же он — отец-основатель импрессионизма, автор эротических картинок или великий философ? На лекции мы постараемся разобраться в этом и многом другом.

Лектор: Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, готовая поделиться своими знаниями и увлечением японской культурой.

Не упустите возможность узнать больше о великом Хокусае и насладиться красотой японской графики!