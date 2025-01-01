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Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»

Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»

Приглашаем вас на уникальную выставку «Золотой век японской графики», где будут представлены работы из знаменитых серий таких мастеров, как:

  • «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая;
  • «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ;
  • «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя;
  • «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ.

Экспозиция включает 63 ксилографий и подробные информационные стенды, описывающие особенности каждого жанра. Это отличная возможность погрузиться в мир японской графики и увидеть ее великолепие.

Лекция «Великий Хокусай»

В рамках выставки состоится лекция «Великий Хокусай», на которой мы подробно обсудим жизнь и творчество Кацусики Хокусая. Этот мастер сумел поймать ускользающие моменты вечности в бесконечно изменяющемся мире.

Европейский зритель впервые узнал о Хокусае в 1867 году, и его работы сразу произвели настоящий фурор, став символом настоящего искусства. Кто же он — отец-основатель импрессионизма, автор эротических картинок или великий философ? На лекции мы постараемся разобраться в этом и многом другом.

Лектор: Ирина Кустова — известный историк искусства и арт-менеджер, готовая поделиться своими знаниями и увлечением японской культурой.

Не упустите возможность узнать больше о великом Хокусае и насладиться красотой японской графики!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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Фотографии

Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай» Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай» Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай» Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай» Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай» Выставка «Золотой век японской графики» и лекция «Великий Хокусай»

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