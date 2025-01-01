Меню
Выставка женской жизни
Выставка женской жизни

Спектакль Выставка женской жизни

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Авторский спектакль-экскурсия «ВЖЖ»: Выставка женской жизни

Женская жизнь — это сложный и многогранный мир, который становится еще более увлекательным в рамках авторского спектакля-экскурсии «ВЖЖ». Главная героиня, экскурсовод, не просто рассказывает о выставленных экспонатах, но и вовлекает зрителей в активное участие, превращая их в гостей уникального события.

Погружение в собственные воспоминания

При каждом рассказе о предметах, героиня погружается в свои воспоминания и поиски личной идентичности. Вопросы, которые она задает себе и зрителям, заставляют задаться размышлениями: можно ли ограничиться ролями жены и матери? Как справиться с внутренними конфликтами, когда будучи замужней женщиной возникают чувства к другим мужчинам?

Творческое видение

Спектакль создан под руководством автора и режиссера Марии Олеговны Горбатовской. Ее подход к театральному искусству сочетает в себе элементы личной драмы и социальной рефлексии. Благодаря этому, «ВЖЖ» становится не только выставкой, но и настоящей исследовательской работой о женском опыте.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта, который обещает вызвать глубокие эмоции и заставить задуматься о вечных вопросах женственности и самобытности.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 18 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
20:30 от 600 ₽

Фотографии

Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни Выставка женской жизни

