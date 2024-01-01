Выставка о Владимире Гиляровском и спецпроект «Пространство технологий» в Музее русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма совместно с Политехническим музеем представляют уникальную выставку, посвященную журналисту и писателю Владимиру Гиляровскому. Этот проект знакомит зрителей с его жизнью и творчеством, показывая, каким образом он стал «своим человеком» для москвичей различных слоев общества.

Искусство и эпоха

Выставка охватывает три этажа музея и включает работы таких мастеров, как Илья Репин, Василий Кандинский, Константин Коровин и Наталия Гончарова. Каждый из них отражает времена, когда Гиляровский завершал свой путь от простого бурлака до известного репортера.

Второй этаж выставки посвящён биографии Гиляровского. Посетители смогут увидеть произведения Владимира Маковского, Абрама Архипова и Василия Верещагина, которые иллюстрируют его жизнь и окружение. Галерея портретов знакомит с выдающимися личностями, такими как Фёдор Шаляпин и Антон Чехов.

Москва на стыке веков

На -1 этаже выставки зрители познакомятся с образом Москвы конца XIX – начала XX века. Работы художников, таких как Валентин Серов и Илья Машков, напомнят о тех переменах, которые происходили в городе. В общей сложности представлено 241 произведение из музейных и частных собраний, включая работы из Государственного Русского музея и Музея Москвы.

Научно-технический прогресс

Особое внимание на выставке уделено теме научно-технического прогресса, который так волновал Гиляровского. Специальный проект «Прошлое и настоящее» демонстрирует достижения науки и техники, такие как телефон Белла и фотокамера Кодак. Такие предметы станут настоящими артефактами времени.

Инклюзивные мероприятия

Для зрителей с ограниченными возможностями предусмотрены экскурсии на русском жестовом языке и тактильные станции, позволяющие лучше ознакомиться с экспозицией. Проект включает и инклюзивные программы, эти тактильные экспонаты после выставки отправятся в музеи Ростова, Рязани и Казани.

Куратор проекта

Куратор выставки – Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Каждое произведение будет сопровождаться экскурсией, включая архивные фотографии и статьи, которые позволят глубже понять личный мир Гиляровского и его связь с искусством.