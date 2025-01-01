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Выставка рептилий в Новосибирске
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Выставка рептилий в Новосибирске

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О концерте/спектакле

Интерактивная выставка рептилий в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальную выставку рептилий, которая пройдет в Новосибирске! Это событие станет настоящим праздником для любителей животных и природы.

Что вас ждет?

На выставке вы сможете увидеть более 200 видов рептилий и других экзотических животных. В вашем распоряжении:

  • Пауки различных окрасов: от черных до ярко-голубых и рыжих;
  • Сколопендры и скорпионы;
  • Богомолы;
  • Питоны, удавы и анаконды;
  • Редкие виды змей из европейских колоний.

Интерактивные возможности

Выставка предлагает уникальную возможность поддержать животных в руках и сделать фотоснимки на свои устройства. Фотографирование - бесплатно!

Полезная информация

Не упустите шанс узнать больше о жизни рептилий и их особенностях. Экспонаты выставки помогут вам погрузиться в мир этих удивительных существ и расширить свои знания о них.

Ждем вас на выставке, где природа и наука встречаются в увлекательной форме!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 28 июля
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 29 июля
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 30 июля
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 31 июля
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 1 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 2 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 3 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 4 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 5 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 6 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 7 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 8 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 9 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 10 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 11 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 12 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 13 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 14 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 15 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 16 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 17 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 18 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 19 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 20 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 21 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 22 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 23 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 24 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 25 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 26 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 27 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 28 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 29 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 30 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽
Новосибирск, 31 августа
Аура Новосибирск, Военная, 5
10:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
6 сентября в 17:30 Теплоход «Новосибирск»
от 900 ₽
Огни Новосибирска
0+
Экскурсия
Огни Новосибирска
16 августа в 21:00 Теплоход «Новосибирск»
от 1200 ₽
Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
23 августа в 18:30 Теплоход «Новосибирск»
от 900 ₽
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