Приглашаем вас на уникальную выставку рептилий, которая пройдет в Новосибирске! Это событие станет настоящим праздником для любителей животных и природы.
На выставке вы сможете увидеть более 200 видов рептилий и других экзотических животных. В вашем распоряжении:
Выставка предлагает уникальную возможность поддержать животных в руках и сделать фотоснимки на свои устройства. Фотографирование - бесплатно!
Не упустите шанс узнать больше о жизни рептилий и их особенностях. Экспонаты выставки помогут вам погрузиться в мир этих удивительных существ и расширить свои знания о них.
Ждем вас на выставке, где природа и наука встречаются в увлекательной форме!