Интерактивная выставка рептилий в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальную выставку рептилий, которая пройдет в Новосибирске! Это событие станет настоящим праздником для любителей животных и природы.

Что вас ждет?

На выставке вы сможете увидеть более 200 видов рептилий и других экзотических животных. В вашем распоряжении:

Пауки различных окрасов: от черных до ярко-голубых и рыжих;

Сколопендры и скорпионы;

Богомолы;

Питоны, удавы и анаконды;

Редкие виды змей из европейских колоний.

Интерактивные возможности

Выставка предлагает уникальную возможность поддержать животных в руках и сделать фотоснимки на свои устройства. Фотографирование - бесплатно!

Полезная информация

Не упустите шанс узнать больше о жизни рептилий и их особенностях. Экспонаты выставки помогут вам погрузиться в мир этих удивительных существ и расширить свои знания о них.

Ждем вас на выставке, где природа и наука встречаются в увлекательной форме!