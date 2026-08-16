Выставка работ молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина

Новосибирский государственный художественный музей и международная медиагруппа «Россия сегодня» представляют уникальную выставку победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Экспозиция включает 69 награжденных фотографий, раскрывающих самые актуальные темы современности.

География и участники

В выставке представлены работы авторов из 23 стран, включая Россию, Францию, Италию, Испанию, Чехию, Белоруссию, Египет, Турцию, Иран, Палестину, Китай, Индию, Таиланд и США. Это разнообразие создает уникальную палитру взглядов на глобальные проблемы.

История конкурса

Международный конкурс имени Андрея Стенина был учрежден в 2014 году. Его цель — поддерживать молодых фотожурналистов и формировать высокие стандарты качества в документальной фотографии. Названный в честь Андрея Стенина, специального корреспондента, трагически погибшего в 2014 году, конкурс стал значимой площадкой для новых имен в мире фотожурналистики.

Темы работ

Работы, представленные на выставке, исследуют важные темы, такие как сохранение национальной идентичности, социальное равенство и охрана окружающей среды. Фотография здесь выступает не только как искусство, но и как средство диалога между культурами и народами.

Выставка для посетителей

Выставка будет доступна для посетителей с 19 июня по 16 августа 2026 года. Адрес: Красный проспект, 5. Не упустите возможность увидеть работы молодых талантов и погрузиться в мир фотожурналистики!

Кроме того, выставка является участником программы «Пушкинская карта», что делает её доступной для молодежи.