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Выставка мозаики «Любимый город»
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Выставка мозаики «Любимый город»

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О концерте/спектакле

Утонченное искусство мозаики

Выставка мозаики «Любимый город» открывает красоту городского пейзажа, созданного из камня, стекла и смальты. В экспозиции представлено около 100 ручных работ мастеров из разных уголков России, объединённых темой любви к родному городу.

Панно и барельефы

Панно и барельефы переносят зрителей в атмосферу старинных улочек и современных проспектов, раскрывая знакомые архитектурные силуэты по-новому. Художники используют классический римский набор материалов: смальту, керамику, природный камень, стекло и металл, чтобы передать цвет, фактуру и ритм городской среды.

Трудоемкость создания

На создание одной мозаики уходит от нескольких месяцев до года. Каждая композиция отражает художественное видение и мастерство автора, что делает каждую работу уникальной.

Искусство мозаики

Мозаика — редкое искусство, сочетающее прочность материалов с тонкостью художественного замысла. Выставка «Любимый город» показывает, как традиционные техники и современные решения продолжают вдохновлять зрителей, подтверждая актуальность этого благородного ремесла.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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