Выставка, проходящая в Доме радио, посвящена уникальному миру звуков, которые обычно остаются незамеченными. Благодаря современным технологиям, зрители смогут погрузиться в исследование невидимых волн и неслышимых звуков, заполняющих нашу реальность.
Экспозиция продемонстрирует, как различные технологии помогают нам уловить «акустический след» окружающего мира. Вы сможете узнать о звуковых явлениях, которые влияют на нашу жизнь, и даже поучаствовать в интерактивных инсталляциях, где звук становится частью вашего опыта.
Если вы интересуетесь современным искусством и хотите открыть для себя новые горизонты, «Лаборатория экспериментального звука» станет для вас настоящей находкой. Не упустите шанс прикоснуться к тому, что часто остается вне поля вашего слуха!