Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след» в Доме радио

Выставка, проходящая в Доме радио, посвящена уникальному миру звуков, которые обычно остаются незамеченными. Благодаря современным технологиям, зрители смогут погрузиться в исследование невидимых волн и неслышимых звуков, заполняющих нашу реальность.

Что ожидать?

Экспозиция продемонстрирует, как различные технологии помогают нам уловить «акустический след» окружающего мира. Вы сможете узнать о звуковых явлениях, которые влияют на нашу жизнь, и даже поучаствовать в интерактивных инсталляциях, где звук становится частью вашего опыта.

Интересные факты

Современные исследователи утверждают, что аккастический след может влиять на наше настроение и восприятие окружающей действительности.

Выставка включает проекты звуковых художников и исследователей, работающих на переднем крае звукового искусства.

Пора погрузиться в мир звуков

Если вы интересуетесь современным искусством и хотите открыть для себя новые горизонты, «Лаборатория экспериментального звука» станет для вас настоящей находкой. Не упустите шанс прикоснуться к тому, что часто остается вне поля вашего слуха!