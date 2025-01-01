Меню
Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след». Медиация по выставке
Киноафиша Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след». Медиация по выставке

Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след». Медиация по выставке

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след» в Доме радио

Выставка, проходящая в Доме радио, посвящена уникальному миру звуков, которые обычно остаются незамеченными. Благодаря современным технологиям, зрители смогут погрузиться в исследование невидимых волн и неслышимых звуков, заполняющих нашу реальность.

Что ожидать?

Экспозиция продемонстрирует, как различные технологии помогают нам уловить «акустический след» окружающего мира. Вы сможете узнать о звуковых явлениях, которые влияют на нашу жизнь, и даже поучаствовать в интерактивных инсталляциях, где звук становится частью вашего опыта.

Интересные факты

  • Современные исследователи утверждают, что аккастический след может влиять на наше настроение и восприятие окружающей действительности.
  • Выставка включает проекты звуковых художников и исследователей, работающих на переднем крае звукового искусства.

Пора погрузиться в мир звуков

Если вы интересуетесь современным искусством и хотите открыть для себя новые горизонты, «Лаборатория экспериментального звука» станет для вас настоящей находкой. Не упустите шанс прикоснуться к тому, что часто остается вне поля вашего слуха!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
17:00
Санкт-Петербург, 3 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
14:00 16:00 18:00
Санкт-Петербург, 4 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
14:00 16:00 18:00
Санкт-Петербург, 5 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
14:00 16:00 18:00
Санкт-Петербург, 7 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
18:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
18:30
Санкт-Петербург, 9 октября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
18:30

