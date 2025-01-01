Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след» в Доме радио

Выставка предоставит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир невидимых волн и неслышимых звуков, которые окружают нас. Она исследует, как современные технологии помогают уловить эти «акустические следы», расширяя наше восприятие реальности.

Что можно узнать на выставке?

Зрители смогут познакомиться с необычными звуковыми инсталляциями и устройствами, которые открывают двери в мир, остающийся за пределами привычного понимания звука. Выставка не только демонстрирует инновационные подходы к восприятию звукового пространства, но и вдохновляет на размышления о том, как технологии изменяют нашу связь с окружающим миром.

Кураторская медиация

Экспозиция сопровождается кураторской медиацией, которая позволяет глубже понять выставленные работы и задуматься о их значении. Это отличная возможность для зрителей задать вопросы и обсудить работы с профессионалами в области звукового искусства.

Не упустите шанс!

Выставка «Лаборатория экспериментального звука: Акустический след» обещает стать интересным событием для всех любителей искусства и новых технологий. Погрузитесь в мир акустики и откройте для себя неведомые грани звукового восприятия!