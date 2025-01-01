Выставка «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики» в «Люмьер-холл»

Не упустите уникальную возможность посетить выставку «Картины ускользающего мира. Золотой век японской графики», которая пройдет в Пространстве «Люмьер-холл». Это событие станет настоящим праздником для любителей искусства и ценителей японской культуры.

О выставке

Выставка посвящена золотому веку японской графики, который пришелся на конец XIX — начало XX века. Этот период характеризуется удивительным сочетанием традиционных и современных художественных техник, что делает работы того времени особенно ценными и интересными.

Что можно увидеть?

На выставке будут представлены оригинальные работы известных мастеров, таких как Утагава Хиросигэ и Кацушика Хокусай. Вы сможете увидеть как классические гравюры, так и более современные интерпретации, которые вдохновлены японскими традициями.

Интересные факты

Японская графика оказала значительное влияние на европейское искусство в конце XIX века, вдохновив таких мастеров, как Ван Гог и Моне.

Гравюры создавались с использованием уникальных технологий, таких как многослойная печать, что позволяло достигать ярких и насыщенных цветов.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте «Люмьер-холл» или на месте проведения выставки. Рекомендуем бронировать заранее, чтобы избежать очередей.