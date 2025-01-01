Лекция «Великий Хокусай» в пространстве «Люмьер-холл»

На выставке представлены работы из знаменитых серий, таких как «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ. Экспозиция состоит из 63 ксилографий и содержит подробные информационные стенды, описывающие особенности каждого жанра.

Уникальная возможность

В рамках предстоящей лекции мы обсудим жизнь и творчество Кацусики Хокусая — мастера, сумевшего поймать ускользающий от человека момент вечности в бесконечно изменяющемся мире.

Загадка Хокусая

Европейский зритель, избалованный замасленным салонным искусством, узнал о загадочном японце в 1867 году. Хокусай произвел настоящий фурор и стал синонимом настоящего искусства. Кто же он на самом деле? Отец-основатель импрессионизма или автор эротических картинок? Великий философ или живописец гейш и борцов сумо?

Лектор

Разобраться с этим мы сможем на лекции «Великий Хокусай», которую проведет Кустова Ирина — известный историк искусства и арт-менеджер.