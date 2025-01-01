Эмиль Абрамян - талантливый художник, чьи работы станут центральной частью предстоящего события. Его путь в искусстве начался в родной Москве, где с раннего детства музыка была неотъемлемой частью его жизни. Именно любовь к музыке вдохновила Абрамяна создать серию портретов выдающихся музыкантов 20 века.
В своих картинах художник стремится выразить ту глубокую привязанность к артистам, которые оказали влияние на формирование его музыкального вкуса. Этот проект стал своего рода данью уважения тем великим мастерам, под чьей музыкальной магией он вырос.
Вечер будет озвучен джазовым квартетом под руководством Хосе Моряна, известного российского джазового вокалиста армянского происхождения. Хосе обладает уникальным тембром голоса и высоким уровнем мастерства, что позволяет ему исполнять композиции в разнообразных жанрах, таких как джаз, босанова, фанк, соул и фолк.
Ценители отмечают, что в голосе Хосе присутствуют ноты, схожие с такими метрами джаза, как Грегори Портер, Курт Эллинг и Майкл Бубле. В программе концерта будут звучать композиции на нескольких языках: армянском, английском, испанском и итальянском.
Такое разнообразие жанров и языков можно сравнить разве что с палитрой красок, с помощью которой художник создает свои шедевры. Этот симбиоз живописи и музыки обещает раскрасить ваш вечер и погрузить в незабываемую атмосферу творчества.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным мероприятием, где живопись и музыка сольются воедино!