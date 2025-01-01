Вечер живописи и музыки: портреты великих музыкантов

Эмиль Абрамян - талантливый художник, чьи работы станут центральной частью предстоящего события. Его путь в искусстве начался в родной Москве, где с раннего детства музыка была неотъемлемой частью его жизни. Именно любовь к музыке вдохновила Абрамяна создать серию портретов выдающихся музыкантов 20 века.

В своих картинах художник стремится выразить ту глубокую привязанность к артистам, которые оказали влияние на формирование его музыкального вкуса. Этот проект стал своего рода данью уважения тем великим мастерам, под чьей музыкальной магией он вырос.

Звуки джаза: Хосе Морян и его квартет

Вечер будет озвучен джазовым квартетом под руководством Хосе Моряна, известного российского джазового вокалиста армянского происхождения. Хосе обладает уникальным тембром голоса и высоким уровнем мастерства, что позволяет ему исполнять композиции в разнообразных жанрах, таких как джаз, босанова, фанк, соул и фолк.

Ценители отмечают, что в голосе Хосе присутствуют ноты, схожие с такими метрами джаза, как Грегори Портер, Курт Эллинг и Майкл Бубле. В программе концерта будут звучать композиции на нескольких языках: армянском, английском, испанском и итальянском.

Симбиоз искусств: многообразие жанров

Такое разнообразие жанров и языков можно сравнить разве что с палитрой красок, с помощью которой художник создает свои шедевры. Этот симбиоз живописи и музыки обещает раскрасить ваш вечер и погрузить в незабываемую атмосферу творчества.

Музыканты вечера

Арсен Саркисджанов - рояль

Сергей Хутас - контрабас

Дмитрий Власенко - барабаны

Хосе Морян - вокал

Не упустите возможность насладиться этим уникальным мероприятием, где живопись и музыка сольются воедино!