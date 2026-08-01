На Котельнической набережной расположено высотное здание, которое обнимает берега двух главных московских рек — Москвы и Яузы. Построенное в начале 1950-х, это здание продолжает притягивать взгляды и вдохновлять легенды о покорении столицы. Высотка становится символом города благодаря своему уникальному расположению и фотогеничности.
Сталинские высотки были возведены с использованием передовых технологий своего времени. Они представляют собой один из первых жилых комплексов, где были предусмотрены гаражи, спортивные площадки, магазины, отделения почты, а также собственные кинотеатры.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей высотного здания и посетите одну из его квартир, что позволит вам увидеть все возможности советского жилого комплекса.
Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа.