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Высотка на Котельнической набережной. Экскурсия с посещением квартиры в центральном подъезде здания
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Киноафиша Высотка на Котельнической набережной. Экскурсия с посещением квартиры в центральном подъезде здания

Высотка на Котельнической набережной. Экскурсия с посещением квартиры в центральном подъезде здания

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О выставке

Экскурсия с посещением высотки на Котельнической набережной

На Котельнической набережной расположено высотное здание, которое обнимает берега двух главных московских рек — Москвы и Яузы. Построенное в начале 1950-х, это здание продолжает притягивать взгляды и вдохновлять легенды о покорении столицы. Высотка становится символом города благодаря своему уникальному расположению и фотогеничности.

Сталинские высотки были возведены с использованием передовых технологий своего времени. Они представляют собой один из первых жилых комплексов, где были предусмотрены гаражи, спортивные площадки, магазины, отделения почты, а также собственные кинотеатры.

Что вас ждет на экскурсии?

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей высотного здания и посетите одну из его квартир, что позволит вам увидеть все возможности советского жилого комплекса.

На экскурсии вы увидите:

  • оформление холла центрального подъезда высотного здания;
  • оригинальные детали интерьеров одной из квартир;
  • виды с высоты птичьего полета на московские набережные и Кремль.

Что вы узнаете:

  • почему сталинские высотки появились в Москве и как были выбраны места их размещения;
  • благодаря чему они стали предвестниками современных жилых комплексов;
  • какие строительные технологии и материалы использовались при их возведении;
  • чем знаменит архитектор проекта и как он повлиял на облик Москвы.

Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа.

Организационные моменты:

  • Часть экскурсии проходит на улице. Рекомендуем одеваться по погоде и надевать удобную обувь.
  • Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия.

Купить билет на выставка Высотка на Котельнической набережной. Экскурсия с посещением квартиры в центральном подъезде здания

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Август
22 августа суббота
15:00
Высотка на Котельнической набережной Москва, Котельническая наб., 1
23 августа воскресенье
12:30
Высотка на Котельнической набережной Москва, Котельническая наб., 1
26 августа среда
19:00
Высотка на Котельнической набережной Москва, Котельническая наб., 1
30 августа воскресенье
12:30
Высотка на Котельнической набережной Москва, Котельническая наб., 1
15:30
Высотка на Котельнической набережной Москва, Котельническая наб., 1

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