Экскурсия с посещением высотки на Котельнической набережной

На Котельнической набережной расположено высотное здание, которое обнимает берега двух главных московских рек — Москвы и Яузы. Построенное в начале 1950-х, это здание продолжает притягивать взгляды и вдохновлять легенды о покорении столицы. Высотка становится символом города благодаря своему уникальному расположению и фотогеничности.

Сталинские высотки были возведены с использованием передовых технологий своего времени. Они представляют собой один из первых жилых комплексов, где были предусмотрены гаражи, спортивные площадки, магазины, отделения почты, а также собственные кинотеатры.

Что вас ждет на экскурсии?

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей высотного здания и посетите одну из его квартир, что позволит вам увидеть все возможности советского жилого комплекса.

На экскурсии вы увидите:

оформление холла центрального подъезда высотного здания;

оригинальные детали интерьеров одной из квартир;

виды с высоты птичьего полета на московские набережные и Кремль.

Что вы узнаете:

почему сталинские высотки появились в Москве и как были выбраны места их размещения;

благодаря чему они стали предвестниками современных жилых комплексов;

какие строительные технологии и материалы использовались при их возведении;

чем знаменит архитектор проекта и как он повлиял на облик Москвы.

Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа.

Организационные моменты: