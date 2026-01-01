Оповещения от Киноафиши
Высоким слогом русского романса
Высоким слогом русского романса

Высоким слогом русского романса

12+
Возраст 12+

О концерте

Классическая атмосфера романса в Краснодаре

В Краснодаре 11 марта 2026 года в Концертном зале органной и камерной музыки пройдет концерт «Высоким слогом русского романса». Мероприятие обещает погрузить зрителей в искреннюю мелодику и душевность классического романса, который занимает особое место в российской культуре.

Что вас ждет на концерте?

Концерт представит уникальную программу, в которой собраны лучшие произведения знаменитых композиторов. Вы сможете насладиться великолепными голосами исполнителей и трогательными произведениями, которые перекликаются с богатой историей русского романса. Каждое исполнение будет наполнено эмоциями и художественной выразительностью.

Зачем стоит посетить?

Русский романс — это не просто музыка, а целая эпоха. Он отражает вековые традиции и культурные ценности, которые сохранялись на протяжении многих лет. Этот концерт — отличная возможность соприкоснуться с богатством русской музыкальной классики и получить эстетическое удовольствие от авторских интерпретаций.

Не упустите шанс насладиться высоким искусством и провести вечер в компании прекрасной музыки!

Купить билет на концерт Высоким слогом русского романса

Помощь с билетами
В других городах
Март
11 марта среда
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 550 ₽

