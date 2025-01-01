Спектакль «Высокая башня»: авторский взгляд на «Козлиную песнь» Константина Вагинова

Спектакль «Высокая башня» — это уникальная интерпретация романа Константина Вагинова «Козлиная песнь», созданная талантливой Арины Лыковой. Она выступает здесь в роли автора идеи, режиссёра и исполнительницы, что придаёт постановке особую глубину и личный характер.

Неизвестный гений

Константин Вагинов — далеко не самый известный писатель, однако его роман «Козлиная песнь» считается шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. Вагинов был частью различных литературных объединений, включая ОБЭРИУ, но его творчество представляет собой самостоятельное явление. В этом романе автор использует пародию, абсурд, остранение и многосюжетность, создавая своеобразное интертекстуальное полотно, полное отсылок к мировым культурным феноменам.

Петербург как персонаж

Образ Санкт-Петербурга занимает важное место как в творчестве Вагинова, так и в спектакле Лыковой. Город становится отправной точкой для исследования тем дружбы, верности и времен, в которых живут герои.

Два героя, два пути

Сюжет романа сосредоточен вокруг двух антиподов — философа Тептёлкина и Неизвестного поэта, которые обитают в Ленинграде 1920-х годов и являются частью советской интеллигенции. Их различия иллюстрируют два возможных пути развития культуры. Исследователи отмечают, что персонажи имели реальные прототипы, но Арина Лыкова акцентирует внимание на другой линии — истории любви Тептёлкина и его жены Марьи Петровны Далматовой.

Личное лирическое высказывание

История любви между Тептёлкиным и Марьей Петровной проходит через весь спектакль, начиная с их первого знакомства и заканчивая совместной старостью. Таким образом, «Высокая башня» становится личным лирическим высказыванием, наполненным любовью к культуре, сопереживанием к героям и уважением к историальному времени.

Не пропустите эту захватывающую постановку, которая предлагает зрителям уникальный взгляд на классическое произведение и глубокие человеческие переживания.