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Высокая башня
Киноафиша Высокая башня

Спектакль Высокая башня

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Высокая башня»: авторский взгляд на «Козлиную песнь» Константина Вагинова

Спектакль «Высокая башня» — это уникальная интерпретация романа Константина Вагинова «Козлиная песнь», созданная талантливой Арины Лыковой. Она выступает здесь в роли автора идеи, режиссёра и исполнительницы, что придаёт постановке особую глубину и личный характер.

Неизвестный гений

Константин Вагинов — далеко не самый известный писатель, однако его роман «Козлиная песнь» считается шедевром ленинградской прозы 1920-х годов. Вагинов был частью различных литературных объединений, включая ОБЭРИУ, но его творчество представляет собой самостоятельное явление. В этом романе автор использует пародию, абсурд, остранение и многосюжетность, создавая своеобразное интертекстуальное полотно, полное отсылок к мировым культурным феноменам.

Петербург как персонаж

Образ Санкт-Петербурга занимает важное место как в творчестве Вагинова, так и в спектакле Лыковой. Город становится отправной точкой для исследования тем дружбы, верности и времен, в которых живут герои.

Два героя, два пути

Сюжет романа сосредоточен вокруг двух антиподов — философа Тептёлкина и Неизвестного поэта, которые обитают в Ленинграде 1920-х годов и являются частью советской интеллигенции. Их различия иллюстрируют два возможных пути развития культуры. Исследователи отмечают, что персонажи имели реальные прототипы, но Арина Лыкова акцентирует внимание на другой линии — истории любви Тептёлкина и его жены Марьи Петровны Далматовой.

Личное лирическое высказывание

История любви между Тептёлкиным и Марьей Петровной проходит через весь спектакль, начиная с их первого знакомства и заканчивая совместной старостью. Таким образом, «Высокая башня» становится личным лирическим высказыванием, наполненным любовью к культуре, сопереживанием к героям и уважением к историальному времени.

Не пропустите эту захватывающую постановку, которая предлагает зрителям уникальный взгляд на классическое произведение и глубокие человеческие переживания.

Режиссер
Арина Лыкова
В ролях
Арина Лыкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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