Цифровое шоу «Высоцкий. Высота» в Москве

«ВЫСОЦКИЙ. ВЫСОТА» – это уникальное сочетание творческого наследия и современных технологий, созданное командой «Цифровые Легенды». Фотореалистичный цифровой аватар Владимира Высоцкого на большом экране и продуманные до мелочей спецэффекты создают эффект полного присутствия для зрителя.

Неповторимый Стиль Высоцкого

Шоу «Высоцкий. Высота» представляет собой полноценное выступление легенды на большой сцене в совершенно новом цифровом образе. Здесь воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика, а также неповторимая манера исполнения великого артиста. Атмосферу вечера усиливают джаз-оркестр Георгия Гараняна и симфонический оркестр «Глобалис».

Звезды на Сцене

Специально для шоу переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные в 70-е с ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна. Впервые эти хиты зазвучат вживую вместе с цифровым аватаром легенды на большой сцене Live Арены 24 октября.

Цифровые Аватары Современных Исполнителей

В шоу также выступают цифровые аватары популярных исполнителей: Сергей Шнуров, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Сергей Безруков. Эти образы созданы на основе точного сканирования реальных артистов и представляют песни великого маэстро в новом звучании. Уникальные интерпретации включают частичку души каждого исполнителя, сохраняя дух оригинала.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться творчеством Владимира Высоцкого в новом, захватывающем формате!