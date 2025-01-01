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Высоцкий. Высота.
Билеты от 2000₽
Киноафиша Высоцкий. Высота.

Высоцкий. Высота.

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Цифровое шоу «Высоцкий. Высота» в Москве

«ВЫСОЦКИЙ. ВЫСОТА» – это уникальное сочетание творческого наследия и современных технологий, созданное командой «Цифровые Легенды». Фотореалистичный цифровой аватар Владимира Высоцкого на большом экране и продуманные до мелочей спецэффекты создают эффект полного присутствия для зрителя.

Неповторимый Стиль Высоцкого

Шоу «Высоцкий. Высота» представляет собой полноценное выступление легенды на большой сцене в совершенно новом цифровом образе. Здесь воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика, а также неповторимая манера исполнения великого артиста. Атмосферу вечера усиливают джаз-оркестр Георгия Гараняна и симфонический оркестр «Глобалис».

Звезды на Сцене

Специально для шоу переработаны оригинальные песни Высоцкого, записанные в 70-е с ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна. Впервые эти хиты зазвучат вживую вместе с цифровым аватаром легенды на большой сцене Live Арены 24 октября.

Цифровые Аватары Современных Исполнителей

В шоу также выступают цифровые аватары популярных исполнителей: Сергей Шнуров, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Сергей Безруков. Эти образы созданы на основе точного сканирования реальных артистов и представляют песни великого маэстро в новом звучании. Уникальные интерпретации включают частичку души каждого исполнителя, сохраняя дух оригинала.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться творчеством Владимира Высоцкого в новом, захватывающем формате!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
20:00 от 2000 ₽

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